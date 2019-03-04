360 Total Security - мощное антивирусное решение, которое способно не только защитить компьютер от всевозможных угроз и нежелательных программ, но и обеспечивает дополнительные возможности по оптимизации и очистке ПК для более стабильной и быстрой работы.

Функционирование этого приложения базируется на пяти движках, четыре из которых отвечают, собственно говоря, за проактивную защиту и безопасность (Avira, Bitdefender, QVM II и облачный 360 Cloud), а пятый (System Repair) позволяет восстанавливать систему. Такое сочетание дает одновременно и качественную защиту и сохраняет производительность ПК. Чем бы пользователь ни занимался в интернете, и какие бы ни посещал ресурсы, этот антивирус выступит неприступным стражем, который защищает систему в он-лайн режиме. Есть несколько видов проверки компьютера на наличие вредоносного ПО - быстрое сканирование, полное сканирование и выборочное сканирование нужного элемента.

Как уже отмечалось, 360 Total Security снабжен функцией оптимизации системы, которая поможет наладить автоматический запуск приложений, компонентов и плагинов, значительно улучшив скорость как загрузки, так и общей работы. Кроме того, очистив ненужные и неиспользуемые следы установленных приложений, можно освободить часть пространства на винчестере, ведь свободного места много не бывает. Еще одной полезной опцией является анализ установленной операционной системы на наличие официальных обновлений и исправлений безопасности, после чего 360 Total Security сразу предложит установить такие исправления.

Ну и нельзя не отметить специально разработанную песочницу Sandbox, в которой можно работать с подозрительными файлами и программами, не переживая о возможных нежелательных последствиях.



Все это оформлено в отличном графическом интерфейсе, где каждая функция выделена в отдельную закладку для быстрого и удобного доступа к ней. Сам интерфейс интуитивно понятен и прост для освоения неопытными пользователями даже без русской локализации.

Данный антивирус станет хорошим помощником всем пользователям, обеспечив и комплексную проактивную защиту ПК с обнаружением самых новых угроз, и позволив при необходимости оптимизировать работу системы для ее ускорения и улучшения стабильности.