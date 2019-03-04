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360 Total Security 10.2.0.1309
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3.41 из 5, всего оценок - 335
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- Рейтинг программы - 3.41 из 5
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360 Total Security - мощное антивирусное решение, которое способно не только защитить компьютер от всевозможных угроз и нежелательных программ, но и обеспечивает дополнительные возможности по оптимизации и очистке ПК для более стабильной и быстрой работы.
Функционирование этого приложения базируется на пяти движках, четыре из которых отвечают, собственно говоря, за проактивную защиту и безопасность (Avira, Bitdefender, QVM II и облачный 360 Cloud), а пятый (System Repair) позволяет восстанавливать систему. Такое сочетание дает одновременно и качественную защиту и сохраняет производительность ПК. Чем бы пользователь ни занимался в интернете, и какие бы ни посещал ресурсы, этот антивирус выступит неприступным стражем, который защищает систему в он-лайн режиме. Есть несколько видов проверки компьютера на наличие вредоносного ПО - быстрое сканирование, полное сканирование и выборочное сканирование нужного элемента.
Как уже отмечалось, 360 Total Security снабжен функцией оптимизации системы, которая поможет наладить автоматический запуск приложений, компонентов и плагинов, значительно улучшив скорость как загрузки, так и общей работы. Кроме того, очистив ненужные и неиспользуемые следы установленных приложений, можно освободить часть пространства на винчестере, ведь свободного места много не бывает. Еще одной полезной опцией является анализ установленной операционной системы на наличие официальных обновлений и исправлений безопасности, после чего 360 Total Security сразу предложит установить такие исправления.
Ну и нельзя не отметить специально разработанную песочницу Sandbox, в которой можно работать с подозрительными файлами и программами, не переживая о возможных нежелательных последствиях.
Все это оформлено в отличном графическом интерфейсе, где каждая функция выделена в отдельную закладку для быстрого и удобного доступа к ней. Сам интерфейс интуитивно понятен и прост для освоения неопытными пользователями даже без русской локализации.
Данный антивирус станет хорошим помощником всем пользователям, обеспечив и комплексную проактивную защиту ПК с обнаружением самых новых угроз, и позволив при необходимости оптимизировать работу системы для ее ускорения и улучшения стабильности.
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|Что нового в 360 Total Security 10.2.0.1309?
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Отзывы о программе 360 Total Security
Джонни про 360 Total Security 10.2.0.1284 [21-02-2019]
После установки Total 360 на следующий день пропали значки ярлыков.
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Илья в ответ Джонни про 360 Total Security 10.2.0.1284 [01-03-2019]
Джонни,поищи их вместе с их программкой в карантине антивируса 360.Также отключи в его настройках все его автоматическое сканирование,которое проводится им без вашего ведома. Почитай ниже статью Рената к Людмиле от числа [27-10-2017].
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Василий про 360 Total Security 10.2.0.1280 [31-01-2019]
Отличный антивирус 360! Отлична эта его часть, то есть его первичная рабочая основа с которой он ещё тогда вышел в свет! Вот только в разделе его "Инструменты" есть много "утилит"например "Адгуард" и многие другие, которые в буквальном смысле они есть не игрушки! -Это как спички для детей -есть не игрушки! Эти все там в нём утилиты, которые предлагаются, и вот их сможет использовать вместе с 360 только грамотный, начитанный человек!
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Юлия про 360 Total Security 10.2.0.1280 [30-01-2019]
Коля,а ты на счёт 360TS оказывается слишком умно сказал, чтобы писать такие большие забавные проплаченные комменты и за этот бесплатный антивирус ??? -Слабо?
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Коля про 360 Total Security 10.2.0.1275 [25-01-2019]
Самый худший антивирус из опробованных мной. Косвенно это подтверждается забавными проплаченными комментами. Умора читать их. Сделал специально закладку, чтобы время от времени сюда заглядывать для поднятия настроения.
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Юлия в ответ Коля про 360 Total Security 10.2.0.1275 [28-01-2019]
Как ты сказал,что "это подтверждается забавными проплаченными комментами"? Комментами за деньги на бесплатный антивирус? Ну ты очень слишком умён на такие высказывания?Скорее ты сам не знаешь,как настроить 360 и читать не любишь, двоечник!
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Роман про 360 Total Security 10.2.0.1275 [24-01-2019]
Я прочитал у этого Vladislav про 360 Total Security 10.2.0.1238 [25-12-2018] непонятную глупость "360 total начал самопроизвольно падать если блокировать ему доступ к обновлениям в фаерволе(брандмауэре), нах он нужен с такими дикими глюками?"-Объяснил бы ты "Vladislav" нам как следует, ЧТО ЗНАЧИТ ЕМУ БЛОКИРОВАТЬ ДОСТУП К ОБНОВЛЕНИЯМ В ФАЕРВОЛЕ,чем и зачем??? Кто и что должно блокировать 360!?-Какая посторонняя и вредная ему программа у тебя стоит? У меня 360TS который год отлично работает! Я прочитал ниже все статьи беседы Сергея о хитрой настройке 360 и многое понял, а вот ты Vladislav подробно и хорошо объясни мне чем заблокировать 360 его доступ к фаерволу, только не матерись?
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