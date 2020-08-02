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Google Analytics для iOS

Google Analytics 4.0.4198 для iPhone

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Описание Google Analytics 4.0.4198 для iPhoneОписание   Скачать Google Analytics 4.0.4198 для iPhoneСКАЧАТЬ (64.8 Мб) Скриншоты Google Analytics 4.0.4198 для iPhoneСкриншоты (3)   Статистика Google Analytics 4.0.4198 для iPhoneСтатистика   Отзывы о Google Analytics 4.0.4198 для iPhoneОтзывы (0)  
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Google Analytics - приложение для детальной статистики посетителей сайта, оптимизированное для пользователей iOS-устройств. Принцип функционирования сервиса такой же как для обычных ОС - статистика аккумулируется на серверах Google, а пользователи определяют цели и последовательности переходов. Это может быть определенная страница, загрузка файлов, оценка рекламной стратегии и другие элементы. И
В целом, интерфейс Google Analytics для iPhone адаптирован именно для i-девайсов, что делает работу с сервисом удобной и комфортной.

Google Analytics
Google Analytics
Google Analytics
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 438
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Google Analytics

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