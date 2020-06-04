Oiynsoft Cheats - это огромнейшая база чит-кодов для игр различных платформ. На данный момент в программе содержатся чит-коды для более 8000 игр 13 платформ на русском и английском языках, поддерживаются следующие платформы: мобильные (Android, iOS, Java), серии консолей Xbox и PlayStation, а также PC, N-Gage и Flash. В данной версии в базе чит-коды для 8056 игр, в том числе:
для 7 игр для Android на русском языке
для 509 игр для Android на английском языке
для 12 игр для iOS на русском языке
для 165 игр для iOS на английском языке
для 796 игр для Java на русском языке
для 29 игр для Java на английском языке
для 54 игр для Flash на русском языке
для 23 игр для N-Gage на русском языке
для 30 игр для N-Gage на английском языке
для 292 игр для PC на русском языке
для 1637 игр для PlayStation 1 & 2 на русском языке
для 1399 игр для PlayStation 1 & 2 на английском языке
для 134 игр для PlayStation 3 на русском языке
для 626 игр для PlayStation 3 на английском языке
для 270 игр для PlayStation Portable на русском языке
для 328 игр для PlayStation Portable на английском языке
для 2 игр для PlayStation Vita на русском языке
для 13 игр для PlayStation Vita на английском языке