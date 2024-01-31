Орфография - приложение для Android, которое предлагает пользователю в игровой форме проверить свое знание русского языка.

Присутствует более 200 карточек (в бесплатной версии доступно лишь 25 карточек) с отрывками текста из современной и классической литературы, в которых необходимо расставить пропущенные буквы, знаки препинания и пр.

В конце можно посмотреть правильно ли вы заполнили пропуски, и в случае, если была допущена ошибка, ознакомиться с соответствующим правилом русского языка.