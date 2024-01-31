Орфография для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.2.108 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Prismalogic
|Категории:
|Тесты, проверка знаний - Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 529 | Статистика
|Размер:
|14,68 Мб
|СКАЧАТЬ
Орфография - приложение для Android, которое предлагает пользователю в игровой форме проверить свое знание русского языка.
Присутствует более 200 карточек (в бесплатной версии доступно лишь 25 карточек) с отрывками текста из современной и классической литературы, в которых необходимо расставить пропущенные буквы, знаки препинания и пр.
В конце можно посмотреть правильно ли вы заполнили пропуски, и в случае, если была допущена ошибка, ознакомиться с соответствующим правилом русского языка.
- Исправили ошибку, из-за которой иногда было невозможно открыть купленные наборы карточек.
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