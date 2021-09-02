Билеты ПДД 2021 для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:8.73 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Тесты, проверка знаний - Авто
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:44,64 Мб
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Билеты ПДД 2021 - экзаменационные билеты ПДД 2021/2020 России категории АВM/CD и подкатегорий A1,B1,C1,D1, которые полностью соответствуют официальным в ГИБДД России с изменениями на 2021 год (+5 дополнительных вопросов за ошибку). Доступны всегда самые последние изменения в билетах и правилах дорожного движения.

Кроме того присутствуют самые актуальные ПДД РФ (изменения, знаки, разметка, допуски и неисправности) с 2021 года. ПДД тренажер не требует доступ в интернет. Без внутренних покупок.

Ключевые особенности программы Билеты ПДД 2021:

  • экзаменационные билеты ПДД 2021/2020 России категории АВM/CD и подкатегорий A1,B1,C1,D1;
  • полная идентичность официальным билетам в ГИБДД России с изменениями на 2021 год;
  • актуальные ПДД РФ (изменения, знаки, разметка, допуски и неисправности) с 2021 года;
  • самые последние изменения в билетах и правилах дорожного движения;
  • не требует доступ в интернет.
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