Билеты ПДД 2021 - экзаменационные билеты ПДД 2021/2020 России категории АВM/CD и подкатегорий A1,B1,C1,D1, которые полностью соответствуют официальным в ГИБДД России с изменениями на 2021 год (+5 дополнительных вопросов за ошибку). Доступны всегда самые последние изменения в билетах и правилах дорожного движения.

Кроме того присутствуют самые актуальные ПДД РФ (изменения, знаки, разметка, допуски и неисправности) с 2021 года. ПДД тренажер не требует доступ в интернет. Без внутренних покупок.

Ключевые особенности программы Билеты ПДД 2021: