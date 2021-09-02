Билеты ПДД 2021 для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.73 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|ПДД России
|Категории:
|Тесты, проверка знаний - Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|44,64 Мб
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Билеты ПДД 2021 - экзаменационные билеты ПДД 2021/2020 России категории АВM/CD и подкатегорий A1,B1,C1,D1, которые полностью соответствуют официальным в ГИБДД России с изменениями на 2021 год (+5 дополнительных вопросов за ошибку). Доступны всегда самые последние изменения в билетах и правилах дорожного движения.
Кроме того присутствуют самые актуальные ПДД РФ (изменения, знаки, разметка, допуски и неисправности) с 2021 года. ПДД тренажер не требует доступ в интернет. Без внутренних покупок.
Ключевые особенности программы Билеты ПДД 2021:
- экзаменационные билеты ПДД 2021/2020 России категории АВM/CD и подкатегорий A1,B1,C1,D1;
- полная идентичность официальным билетам в ГИБДД России с изменениями на 2021 год;
- актуальные ПДД РФ (изменения, знаки, разметка, допуски и неисправности) с 2021 года;
- самые последние изменения в билетах и правилах дорожного движения;
- не требует доступ в интернет.
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