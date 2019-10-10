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5 Calculator X Free - многофункциональный калькулятор, который станет незаменимым помощником в работе, учебе и повседневной жизни. Приложение сочетает в себе функции калькулятора со многими встроенными готовыми переменными и конвертер различных величин. Тут Вы можете выполнять как математические действия, так и научные исчисления.



В Calculator X Free включено порядка 25 категорий для преобразования и более 450 единиц конвертирования: Ускорение, Угол, Площадь, Астрономические единицы, Кулинарные единицы измерения, Информация, Передача данных, Энергия, Дебит, Сила, Частота, Горючее, Длина, Яркость, Мощность, Производительность, Давление, Радиация, Скорость, Температура, Время, Вращающий момент, Типография, Объем, Масса, Валюта и др.



Одним словом, с Calculator X Free Вы не только сможете посчитать нужные уравнения, но и значительно упростите понимание для себя тех или иных величин, преобразовав в более удобные. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app