Оцените программу!

4.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 4.00 из 5

1

2

3

4

5 Numerical - красивый стильный калькулятор для iOS-устройств с базовыми функциями вычисления. Разработчики сделали упор на дизайн этого калькулятора, который поддерживает анимацию, звуковое сопровождение, управление жестами. Есть подробная история вычислений, где сохраняются все Ваши решения - удобно, если надо вернуться к задаче и что-то поменять.



Как уже отмечалось, Numerical содержит только стандартные математические действия: плюс, минус, умножить, разделить, дробная часть, возведение в степень, процент, скобки. Кнопки "равно" нет - на экране сразу отображается результат вычисления.



В принципе, Numerical пригодится для самых простых бытовых вычислений, но его особенность не в функционале, а в оформлении оболочки, которая превращает достаточно скучную арифметику в что-то более красочное и яркое. Кстати, доступно несколько скинов (тем) визуального отображения, но бесплатно лишь 2. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app