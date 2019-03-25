Numerical для iOS

Numerical 2.1.3 для iPhne, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Numerical 2.1.3 для iPhne, iPadОписание   Скачать Numerical 2.1.3 для iPhne, iPadСКАЧАТЬ (21.16 Мб) Скриншоты Numerical 2.1.3 для iPhne, iPadСкриншоты (4)   Статистика Numerical 2.1.3 для iPhne, iPadСтатистика   Отзывы о Numerical 2.1.3 для iPhne, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Numerical - красивый стильный калькулятор для iOS-устройств с базовыми функциями вычисления. Разработчики сделали упор на дизайн этого калькулятора, который поддерживает анимацию, звуковое сопровождение, управление жестами. Есть подробная история вычислений, где сохраняются все Ваши решения - удобно, если надо вернуться к задаче и что-то поменять.

Как уже отмечалось, Numerical содержит только стандартные математические действия: плюс, минус, умножить, разделить, дробная часть, возведение в степень, процент, скобки. Кнопки "равно" нет - на экране сразу отображается результат вычисления.

В принципе, Numerical пригодится для самых простых бытовых вычислений, но его особенность не в функционале, а в оформлении оболочки, которая превращает достаточно скучную арифметику в что-то более красочное и яркое. Кстати, доступно несколько скинов (тем) визуального отображения, но бесплатно лишь 2.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Numerical
Numerical
Numerical
Numerical
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 245
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтандартные
ТОП-сегодня раздела "Стандартные"
 

Numerical 2.1.2 для iPhne, iPad

Numerical - красивый стильный калькулятор для iOS-устройств с базовыми функциями вычисления. Разработчики сделали упор на дизайн этого калькулятора, который

скачать Adguard

Отзывы о программе Numerical

Admin

Отзывов о программе Numerical 2.1.3 для iPhne, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 