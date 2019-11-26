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Электронное направление на МСЭ 2.0.07
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Электронное направление на МСЭ - приложение предназначенное для автоматического заполнения формы направления на МСЭ (учетная форма № 088/у-06) и сопутствующей документации (дневник амбулаторной карты, обратный талон), сохранения данных о больных, состоящих на учете и формирования по ним отчета.
Возможности программы:
- Ускорение оформления направления больного на МСЭК в 3-4 раза, по сравнению с рукописным вариантом.
- Использование шаблонов заполнения таких пунктов как ОАК, ОАМ, условия и характер труда; быстрое внесение кода диагноза и дат, автоматический подсчет индекса массы тела.
- Быстрое заполнение данных повторным больным, путем создания копии формы №088 прошлого года.
- Автоматическое заполнение дневника амбулаторной карты и обратного талона.
- Удобное и быстрое формирование отчета.
- Отсутствие необходимости использования совместно с другими офисными приложениями (MS Word, Excel и пр.).
- Предварительный просмотр документов перед печатью, что позволяет визуально контролировать правильность его заполнения.
- Печать перечня документов, необходимых больному при прохождении МСЭ.
- Наличие сетевой версии, позволяющей нескольким пользователем работать с одной базой данных.
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|Что нового в Электронное направление на МСЭ 2.0.07?
- изменен интерфейс панели создания копии формы 88
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Отзывы о программе Электронное направление на МСЭ
студенты про Электронное направление на МСЭ 1.0.27 [25-11-2019]
К программе сделать меню: /направление для студентов по прохождению стажировки в бюро медико-социальной экспертизы / нужно-?
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Элла про Электронное направление на МСЭ 1.2.82 [22-12-2018]
Программа хорошая. Однако,требуется радикальное обновление из-за выхода новой ф-088 с 08.12.18г.
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Г Д про Электронное направление на МСЭ 1.2.82 [13-02-2018]
как вернуть данные если электронная подпись не выходит
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Зуфар Газимов про Электронное направление на МСЭ 1.2.80 [07-04-2016]
Программа хорошая, но почему-то не выносятся в приложение к форме 88 не уместившиеся в направлении строки
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Сергей про Электронное направление на МСЭ 1.2.78 [29-09-2015]
Можно скачать с сайта разработчика http://medsoftpro.ru/talon-88/loading.html. Хотя у меня и здесь все нормально скачивается. Наверное, в компьютере настройки безопасности такие.
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