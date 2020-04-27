АРМ амбулаторный прием

Мозгоправ 2.5

Программа производит светозвуковую стимуляцию мозга с определенной частотой. Используя аудио и видеовозодействие, пытается вызвать резонансный отклик

Справочник лекарственных средств 2019

Справочник лекарственных средств содержит информацию по более, чем девяти тысячам лекарственных средств включая синонимы названий. С помощью этой программы Вы без

Справочник МКБ-10 3.1

Справочник МКБ-10 - портативный (не требующий установки) справочник с описанием всех известных заболеваний, основанный на их международной классификации