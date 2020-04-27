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АРМ амбулаторный прием для Windows

АРМ амбулаторный прием 2.0.29

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Описание АРМ амбулаторный прием 2.0.29Описание   Скачать АРМ амбулаторный прием 2.0.29СКАЧАТЬ (26,96 Мб) Скриншоты АРМ амбулаторный прием 2.0.29Скриншоты (1)   Статистика АРМ амбулаторный прием 2.0.29Статистика   Отзывы о АРМ амбулаторный прием 2.0.29Отзывы (2)  
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5.00 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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АРМ амбулаторный прием - программа предназначенная для врачей поликлиники и медицинского персонала. Позволяет упростить работу с заполнением всех необходимых документов.

Программа позволяет выполнять следующие функции:

  • ведение журнала приема пациентов;
  • ведение и распечатка дневников амбулаторной карты
  • планирование поликлинического приема;
  • возможность работы с диспансерными больными - планирование посещений, прием, быстрая постановка на учет, снятие с учета
  • возможность распечатки всевозможных справок, как-то: статистический талон, справка обращения, направление на выдачу листка нетрудоспособности, талон на законченный случай заболевания, направление на физиолечение, направление в медицинское учреждение, направление на ВК, справка для получения путевки, санаторно-курортная карта и пр.;
  • использование шаблонов для быстрой подготовки справок и направлений;
  • анализ и представление в графическом виде результатов деятельности врача поликлиники по оказанию врачебной помощи в рамках учетно-отчетной формы 39 (врачебная ведомость);
  • генерацию отчетной формы по диспансерным больным;
  • возможность контроля выполнения плана по случаям заболевания, исходя из их стоимости в зависимости от алгоритма оплаты.
Что нового в АРМ амбулаторный прием 2.0.29?
  • в МКБ внесены кода COVID-19
АРМ амбулаторный прием
Статус программы Демо версия | Цена: 200 руб
Ограничение в работе программы1 месяц работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 300
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМедицина
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Отзывы о программе АРМ амбулаторный прием

Сергей про АРМ амбулаторный прием 1.1.35 [07-10-2019]

АРМ амбулаторный прием дает возможность выписки рецептов через программу, в т.ч. для льготных категорий?
2 | 2 | Ответить

фельдшер с деревни про АРМ амбулаторный прием 1.1.29 [06-01-2015]

Полезная программа, есть интересные онлайн сервисы.
8 | 5 | Ответить

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