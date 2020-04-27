АРМ амбулаторный прием - программа предназначенная для врачей поликлиники и медицинского персонала. Позволяет упростить работу с заполнением всех необходимых документов.
Программа позволяет выполнять следующие функции:
ведение журнала приема пациентов;
ведение и распечатка дневников амбулаторной карты
планирование поликлинического приема;
возможность работы с диспансерными больными - планирование посещений, прием, быстрая постановка на учет, снятие с учета
возможность распечатки всевозможных справок, как-то: статистический талон, справка обращения, направление на выдачу листка нетрудоспособности, талон на законченный случай заболевания, направление на физиолечение, направление в медицинское учреждение, направление на ВК, справка для получения путевки, санаторно-курортная карта и пр.;
использование шаблонов для быстрой подготовки справок и направлений;
анализ и представление в графическом виде результатов деятельности врача поликлиники по оказанию врачебной помощи в рамках учетно-отчетной формы 39 (врачебная ведомость);
генерацию отчетной формы по диспансерным больным;
возможность контроля выполнения плана по случаям заболевания, исходя из их стоимости в зависимости от алгоритма оплаты.