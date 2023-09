Отзывы о программе Женский Календарь

Евгения

Здравствуйте, пользуюсь календарем уже давно, но в этот раз он не открывается и выдает ошибку... ""An exception of class OutOfBoundsException was not handled. The application must shut down."" После нажатия кнопки "ОК" все закрывается, что делать, подскажите, не хочется терять предыдущие записи...=(( Такая Же проблема как у Анны помогите!!!!

3 | 5 | Ответить