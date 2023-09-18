Отзывы о программе Женский Календарь

Елена Маришка, спасибо вам огромное , что поделились сайтом! скачала этот чудесный календарь - простой и многофункциональный!!!!

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Маришка Поставила программу. Прошло 30 дней. Пришлось удалить так как не готова за нее платить. Мое мнение - слишком много кнопок и меню. Сложная для меня (хоть и не блондинка ;) ). Должна быть проще. Пару кнопок, минимум информации в окне. Если не ленится и поискать в инете - то можно найти бесплатные не хуже. Сейчас пользуюсь программой , которую нашла на сайте wcalendar.kernpro.info

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Евгения Здравствуйте, пользуюсь календарем уже давно, но в этот раз он не открывается и выдает ошибку... ""An exception of class OutOfBoundsException was not handled. The application must shut down."" После нажатия кнопки "ОК" все закрывается, что делать, подскажите, не хочется терять предыдущие записи...=(( Такая Же проблема как у Анны помогите!!!!

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Лада А у меня он почему-то исчез(((

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