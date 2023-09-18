Женский Календарь для Windows
|Оценка:
|4.40/5 голосов - 145
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 450 руб. | Купить
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|3.0.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|FeminaSoft
|Категории:
|Медицина - Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 113 852 | Статистика
|Размер:
|5,82 Мб
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Женский Календарь предназначен для прогнозирования дат с низкой и высокой степенями вероятности наступления беременности, дней начала месячных, предположительной даты родов, дат зачатий и прогнозируемого пола будущего ребенка. Результаты прогноза могут использоваться для планирования зачатия ребенка или, наоборот, для предотвращения наступления нежелательной беременности. Календарь можно также использовать для более эффективного приема противозачаточных средств.
В основе календаря лежат сразу несколько методов расчёта: календарный, температурный, цервикальный и симптотермальный. При правильном и своевременном ведении календаря, регулярных циклах и отсутствии проблем со здоровьем достигается наивысшая степень достоверности расчетов, несравнимая ни с одной из существующих подобных программ.
Основные возможности:
- показ календаря с отмеченными датами и данными;
- переход на любую дату с 1901 по 2049 год;
- поддержка неограниченного количества разных профилей с паролями (у каждого свои настройки и данные);
- возможность ведения нескольких календарей под одним пользователем;
- изменение размеров главного окна, гибкая настройка отображения месяцев;
- расчет и показ дней начала следующих месячных, дней с низкой и высокой вероятностью зачатия, а также дней овуляции;
- день начала любого цикла можно изменить, при этом в реальном времени происходит весь перерасчет;
- ведение базальной температуры и её учет при прогнозах;
- ведение цервикальных данных и их учет при прогнозах;
- ведение симптотермальных данных и их учет при прогнозах;
- гибкая настройка дней выделений;
- отображение расчетов при длине циклов менее 21 и более 35 дней;
- поддержка плавающей и фиксированной длины цикла;
- автоматический расчет овуляции или ручная правка для каждого цикла;
- работает с нерегулярными циклами, продолжительность всех прошедших циклов сохраняется;
- вывод всех отмеченных данных виде списка и графиков;
- возможность вести заметки для каждого дня;
- расчет статистики по всем циклам и надежности прогноза;
- расчет предполагаемой даты наступления родов, прогнозируемого пола ребенка и его знака зодиака;
- расчет даты зачатия по желаемой дате рождения, полу и знаку зодиака;
- отображение количества прошедших дней от начала любого цикла;
- быстрое отображение информации о текущем дне;
- показ непосредственно на календаре прогнозного пола ребенка и любых отмеченных данных;
- таблица для упорядочивания приёма лекарств;
- напоминание о приеме таблеток;
- печать на принтере текущего календаря и графиков;
- импорт данных из версии 2.х, резервное копирование и восстановление базы данных.
- добавлена возможность синхронизации данных с версией программы для Android (для текущего пользователя и календаря)
- в окно входа добавлена галочка, которая сбрасывает настройки положения и размеров окна (полезна, когда главное окно "исчезает")
- незначительные исправления
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Отзывы о программе Женский Календарь
Елена про Женский Календарь 3.0.6 [03-08-2013]
Маришка, спасибо вам огромное , что поделились сайтом! скачала этот чудесный календарь - простой и многофункциональный!!!!
3 | 3 | Ответить
Маришка про Женский Календарь 3.0.6 [05-03-2013]
Поставила программу. Прошло 30 дней. Пришлось удалить так как не готова за нее платить. Мое мнение - слишком много кнопок и меню. Сложная для меня (хоть и не блондинка ;) ). Должна быть проще. Пару кнопок, минимум информации в окне. Если не ленится и поискать в инете - то можно найти бесплатные не хуже. Сейчас пользуюсь программой , которую нашла на сайте wcalendar.kernpro.info
4 | 6 | Ответить
Евгения про Женский Календарь 3.0.6 [07-03-2012]
Здравствуйте, пользуюсь календарем уже давно, но в этот раз он не открывается и выдает ошибку... ""An exception of class OutOfBoundsException was not handled. The application must shut down."" После нажатия кнопки "ОК" все закрывается, что делать, подскажите, не хочется терять предыдущие записи...=(( Такая Же проблема как у Анны помогите!!!!
3 | 5 | Ответить
Юля про Женский Календарь 3.0.6 [21-10-2011]
Программа хорошая,но у меня что-то не то.
Сама программа не такая,как показана на 1 скриншоте...
3 | 5 | Ответить