JollyHangman - отличная реализация классической игры Виселица, в которую обычно играют вдвоем на бумаге. В этой компьютерной версии Вас ждет несколько интересных и удобных нововведений, что сделает игровой процесс еще увлекательней и веселее.

Правила игры просты: один из игроков загадывает слово и пишет последнюю и первую буквы на бумаге, а на месте остальных букв проставляет прочерки. После этого схематично изображается виселицу с петлей. Второй игрок начинает угадывать слово, предлагая буквы, которые могут в него входить. Если буква такая присутствует, она пишется на месте прочерка столько раз, сколько встречается в слове. Если же буквы такой нет, то первый игрок дополняет изображение виселицы какой-либо частью туловища. Когда туловище оказывается полностью нарисованным, второй игрок проигрывает. Если игрок всё-таки отгадывает слово, то получается возможность самому загадать слово.

Реализовано 2 режима игры - однопользовательский и на два игрока. В обоих случаях роль загадывающего берет на себя компьютер. В первом режиме игрок может набирать баллы и устанавливать рекорды. Во втором режиме два игрока соревнуются между собой на одном компьютере. Кроме того, предусмотрено 5 уровней сложности - от очень низкого до очень высокого (по умолчанию, предлагается «нормальный» уровень). Максимальное число ошибок не более 6, также можно воспользоваться двумя подсказками. Система оценивания баллов за игру рассчитывается по прогрессивной формуле - чем меньше ошибок совершается и чем быстрее угадывается слово, тем больше баллов присуждается.

Для тех, кому просто угадать одно слово - это мало и несерьезно, есть возможность установить любое количество раундов и подводить итоги только после продолжительных соревнований, угадав не один десяток слов. JollyHangman отличается большой базой готовых слов для игры, Вам ничего не нужно придумывать и загадывать. Интересно, что можно установить загадывание слов только из определенных категорий: "Растения", "Животные", "География", "Компьютеры и интернет", "Спорт", "Музыка", "Техника и транспорт".

В общем, с JollyHangman Вы интересно и весело проведете свободное время за компьютером, да и еще расширите свой словарный запас.