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Орфография русского языка для Android

Описание
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Оценка: 4.13/5 голосов - 8
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Тесты, проверка знаний - Языки
Загрузок (сегодня/всего):2 / 3 409 | Статистика
Размер:7,14 Мб
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Орфография русского языка - бесплатное приложение для Android, которое позволяет в игровой форме проверить свои знания орфографии русского языка, а также улучшить свою грамотность и обогатить словарный запас. Проверка орфографии при помощи простых тестов поможет запомнить правила правописания сложных слов русского языка, в которых часто делают ошибки.

Приложение включает в себя тесты на знание сложных и каверзных слов русского языка, правила русского языка и толкования сложных слов. Каждый тест состоит из 10 вопросов, в каждом из которых надо выбрать один правильный ответ. После выполнения теста ставится оценка. Слова, в которых были сделаны ошибки, будут появляться в последующих тестах для того, чтобы пользователь наверняка их запомнили.

Все слова разбиты по уровням сложности (обычные слова и посложнее). Есть быстрый доступ ко всем пройденным словам.

Что нового в Орфография русского языка 2.0?
  • Новый дизайн
  • Дополнительные тесты
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