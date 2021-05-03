Орфография русского языка для Android
|Оценка:
|4.13/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Gramotnee.ru
|Категории:
|Тесты, проверка знаний - Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 3 409 | Статистика
|Размер:
|7,14 Мб
|СКАЧАТЬ
Орфография русского языка - бесплатное приложение для Android, которое позволяет в игровой форме проверить свои знания орфографии русского языка, а также улучшить свою грамотность и обогатить словарный запас. Проверка орфографии при помощи простых тестов поможет запомнить правила правописания сложных слов русского языка, в которых часто делают ошибки.
Приложение включает в себя тесты на знание сложных и каверзных слов русского языка, правила русского языка и толкования сложных слов. Каждый тест состоит из 10 вопросов, в каждом из которых надо выбрать один правильный ответ. После выполнения теста ставится оценка. Слова, в которых были сделаны ошибки, будут появляться в последующих тестах для того, чтобы пользователь наверняка их запомнили.
Все слова разбиты по уровням сложности (обычные слова и посложнее). Есть быстрый доступ ко всем пройденным словам.
- Новый дизайн
- Дополнительные тесты
- Расширенные настройки.
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