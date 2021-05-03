Орфография русского языка - бесплатное приложение для Android, которое позволяет в игровой форме проверить свои знания орфографии русского языка, а также улучшить свою грамотность и обогатить словарный запас. Проверка орфографии при помощи простых тестов поможет запомнить правила правописания сложных слов русского языка, в которых часто делают ошибки.

Приложение включает в себя тесты на знание сложных и каверзных слов русского языка, правила русского языка и толкования сложных слов. Каждый тест состоит из 10 вопросов, в каждом из которых надо выбрать один правильный ответ. После выполнения теста ставится оценка. Слова, в которых были сделаны ошибки, будут появляться в последующих тестах для того, чтобы пользователь наверняка их запомнили.

Все слова разбиты по уровням сложности (обычные слова и посложнее). Есть быстрый доступ ко всем пройденным словам.