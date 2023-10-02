FSS Plagiator для Windows
|Оценка:
|4.06/5 голосов - 20
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.6.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|FreeSmartSoft Ltd.
|Категории:
|Тесты, проверка знаний - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 13 447 | Статистика
|Размер:
|715 Кб
|СКАЧАТЬ
FSS Plagiator - приложение для повышения оригинальности текста без его визуального изменения. Иногда довольно-таки сложно написать полностью оригинальный текст без заимствования отдельных текстовых блоков из других источников. При этом всевозможные сервисы антиплагиата сразу же заметят такое заимствование, понизив уникальность Вашей работы. Алгоритмы этой программы способны как бы обмануть антиплагиат.
Работать с с приложением очень легко и просто. Скопируйте написанный Вами текст в буфер обмена и вставьте его в верхнюю часть окошка программы. Далее укажите приемлемый процент оригинальности для удовлетворительного прохождения теста на антиплагиат, и нажмите "Конвертировать". Вот и все - в нижней части приложения будет визуально точно такой же текст, но с некоторыми незаметными изменениями.
Изначально программа FSS Plagiator специально разрабатывалась для учащихся различных учебных заведений: школ, училищ, ВУЗов и т.д., однако может с успехом использоваться всеми желающими, кто связан с написанием статей, обзоров и др.
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Отзывы о программе FSS Plagiator
Николай про FSS Plagiator 1.0.4.5 [26-09-2018]
Лучше пользуйтесь интернет ресурсами, они хоть отвечают за свою работу. https://antiplagiat.org/ - проверят и уникализируют если нужно, платно, но зато без очередей и ограничений.
4 | 4 | Ответить
Валерий про FSS Plagiator 1.0.4.5 [22-02-2017]
Все очень просто. Но после конвертирования, (при проверке) уникальность не выше 60% и выдает массу орфографических ошибок. Это у всех так или я что-то не так делаю? Кто знает в чем причина напишите.
5 | 41 | Ответить
Константин про FSS Plagiator 1.0.4.5 [23-01-2017]
До проверки плагиат 47%, после 42%. Нормально. Не программа, а отстой полный
7 | 10 | Ответить
sergo_ful про FSS Plagiator 1.0.4.5 [21-12-2016]
не работает програмка то) с 0.13 подняла до о.70 и все
4 | 4 | Ответить