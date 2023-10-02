FSS Plagiator - приложение для повышения оригинальности текста без его визуального изменения. Иногда довольно-таки сложно написать полностью оригинальный текст без заимствования отдельных текстовых блоков из других источников. При этом всевозможные сервисы антиплагиата сразу же заметят такое заимствование, понизив уникальность Вашей работы. Алгоритмы этой программы способны как бы обмануть антиплагиат.

Работать с с приложением очень легко и просто. Скопируйте написанный Вами текст в буфер обмена и вставьте его в верхнюю часть окошка программы. Далее укажите приемлемый процент оригинальности для удовлетворительного прохождения теста на антиплагиат, и нажмите "Конвертировать". Вот и все - в нижней части приложения будет визуально точно такой же текст, но с некоторыми незаметными изменениями.

Изначально программа FSS Plagiator специально разрабатывалась для учащихся различных учебных заведений: школ, училищ, ВУЗов и т.д., однако может с успехом использоваться всеми желающими, кто связан с написанием статей, обзоров и др.