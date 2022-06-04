English Trainer для Windows
|Оценка:
|4.49/5 голосов - 50
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7700 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|A's Software
|Категории:
|Тесты, проверка знаний - Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 25 367 | Статистика
|Размер:
|425,04 Мб
English Trainer - тренажер-экзаменатор профессиональных переводчиков. Для тех, кто думает, что знает английский. Предлагает задания профессиональной сложности на перевод фраз. Выставляет оценку. Номер версии программы соответствует количеству имеющихся в ней заданий. Имеется возможность установить желаемое направление перевода.
Имеется возможность установить количество заданий в экзамене от 5 до 50. Имеется возможность ограничения времени, отпущенного на одно задание. Ведется подробный протокол экзамена. Можно посмотреть список всех заданий и статистику. С помощью фильтрующего поиска можно использовать список заданий в качестве справочника. Есть режим повторения пройденного.
- Увеличено количество обучающих заданий и иллюстрирующих звуковых комментариев.
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Отзывы о программе English Trainer
Михаил про English Trainer 6000 [21-09-2013]
Отличная прога, конечно, пользуюсь вот уже 8 лет, очень много фраз выучил и разнообразил свой язык.
Но я был в языковой школе, говорил с преподавателями, и выяснилось, что некоторые фразы уже устарели (таких я нашёл штук 5)
А одна фраза вообще привела всех коренных англичан-преподавателей языка в ступор: "A regular love of a kitten" (дословно: регулярная любовь котёнка) программа переводит как "прелестный котёнок". Все дружно хлопали глазами или отшучивались, что я говорю ахинею ))
Поэтому кто хочет серьёзно изучать язык - полезно прогу использовать вместе с английскими толковыми и фразеологическими словарями (например, оксфордские лежат в свободном доступе).
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Plums про English Trainer 6000 [11-01-2013]
Программа безусловно хорошая. Но! Комментарии портят всю программу. Неуместные дешевые сарказмы после каждого выполненного задания (в том числе и после правильного). Претендуют на чувство юмора? Неужели нельзя без этих всплывающих окон с воплями? Хорошо, можно отключить звук, но окно и строчки с выражениями вроде "да ладно!" все равно останутся... Нда...
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Elzara про English Trainer 6000 [27-09-2011]
Deystvitelno, ochen horoshaya shtuka!!!! Realno ponimayesh', chto nevozmojno vyuchit yazyk polnostyu :))
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C300mk про English Trainer 5800 [24-02-2011]
Полностью с вами согласен! Самая лучшая из всех которые встречал, все остальные большей частью Г**** полное. Учу по 6 таких фраз в день, 5 считаю нормой)Исключительный продукт...
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