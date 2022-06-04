English Trainer - тренажер-экзаменатор профессиональных переводчиков. Для тех, кто думает, что знает английский. Предлагает задания профессиональной сложности на перевод фраз. Выставляет оценку. Номер версии программы соответствует количеству имеющихся в ней заданий. Имеется возможность установить желаемое направление перевода.

Имеется возможность установить количество заданий в экзамене от 5 до 50. Имеется возможность ограничения времени, отпущенного на одно задание. Ведется подробный протокол экзамена. Можно посмотреть список всех заданий и статистику. С помощью фильтрующего поиска можно использовать список заданий в качестве справочника. Есть режим повторения пройденного.