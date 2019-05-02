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MassCert для Windows

MassCert 1.8.0.10

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Описание MassCert 1.8.0.10Описание   Скачать MassCert 1.8.0.10СКАЧАТЬ (2,07 Мб) Скриншоты MassCert 1.8.0.10Скриншоты (3)   Статистика MassCert 1.8.0.10Статистика   Отзывы о MassCert 1.8.0.10Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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MassCert - небольшая утилита для прикрепления цифровых подписей к Вашим программам и приложениям. Эта утилита работает на основе инструмента Microsoft SignTool (обязательно требуется Windows SDK).

Из дополнительных возможностей стоит выделить поддержку временных меток, совместимых с RFC 3161, поддержку файла персональной информации PKCS#12 (сертификат X.509 + ключ), автоматическую проверку правильности заполнения данных и др.

MassCert
MassCert
MassCert
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 743
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе MassCert

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