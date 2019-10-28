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Физика. Обучающая и тестирующая система. для Windows

Физика. Обучающая и тестирующая система. 2.9

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Описание Физика. Обучающая и тестирующая система. 2.9Описание   Скачать Физика. Обучающая и тестирующая система. 2.9СКАЧАТЬ (15,92 Мб) Скриншоты Физика. Обучающая и тестирующая система. 2.9Скриншоты (5)   Статистика Физика. Обучающая и тестирующая система. 2.9Статистика   Отзывы о Физика. Обучающая и тестирующая система. 2.9Отзывы (1)  
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4.79 из 5, всего оценок - 35
  • Рейтинг программы - 4.79 из 5
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Физика. Обучающая и тестирующая система - приложение, позволяющее в удобной форме изучать все термины из школьного курса физики.

Определения рассортированы по разделам для более удобного восприятия. Также присутствует поиск, который быстро найдет все совпадения по запросу.

По каждому из разделов вы можете пройти тестирование, причем без выборов варианта ответа, а написав свое собственное определение. Алгоритм сравнения проанализирует ваш ответ и выдаст вердикт: на сколько процентов ваш ответ совпадает с правильным и можно ли считать его верным.

Помимо всего есть возможность составлять свои собственные тесты, в которые можно добавлять вопросы из базы данных или свои собсвенные. Программа шифрует все результаты, поэтому подделать их не получится. Итоги тестирования вы можете расшифровать и посмотреть только в самой программе. 

Все это позволяет изучать физику честно и качественно.

Особенности Физика. Обучающая и тестирующая система:

  • База данных содержит 460 определений.
  • Можно одновременно сравнивать несколько результатов.
  • Все результаты шифруются.
  • Вы можете сами настроить шрифт и размер текста.
Физика. Обучающая и тестирующая система.
Физика. Обучающая и тестирующая система.
Физика. Обучающая и тестирующая система.
Физика. Обучающая и тестирующая система.
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 783
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТесты, проверка знаний - Физика
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Отзывы о программе Физика. Обучающая и тестирующая система.

МистерАнон про Физика. Обучающая и тестирующая система. 2.8 [10-06-2015]

Круууууто! Очень информативно, удобно. Это просто шедевр... Великолепно!!!! Сногсшибательно!!!!!
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