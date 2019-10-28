Физика. Обучающая и тестирующая система - приложение, позволяющее в удобной форме изучать все термины из школьного курса физики.

Определения рассортированы по разделам для более удобного восприятия. Также присутствует поиск, который быстро найдет все совпадения по запросу.

По каждому из разделов вы можете пройти тестирование, причем без выборов варианта ответа, а написав свое собственное определение. Алгоритм сравнения проанализирует ваш ответ и выдаст вердикт: на сколько процентов ваш ответ совпадает с правильным и можно ли считать его верным.

Помимо всего есть возможность составлять свои собственные тесты, в которые можно добавлять вопросы из базы данных или свои собсвенные. Программа шифрует все результаты, поэтому подделать их не получится. Итоги тестирования вы можете расшифровать и посмотреть только в самой программе.

Все это позволяет изучать физику честно и качественно.

Особенности Физика. Обучающая и тестирующая система: