Программа учета магазина и склада Shopuchet 1.1.0.83 Описание СКАЧАТЬ ( 27,3 Мб) Скриншоты (3) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

4.32 из 5, всего оценок - 13 Рейтинг программы - 4.32 из 5

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5 Shopuchet - весьма удобная программа для автоматизации и учета торговли в магазинах, бутиках и на складах. Это приложение даже способно заменить дорогостоящие POS-терминалы - утилита умеет все то же самое, а стоит в несколько раз дешевле. Программа отлично работает с USB-сканером штрихкода и принтером этикеток различных фирм. Кроме того, имеет совсем небольшой размер, потребляет совсем немного системных ресурсов, а созданная Вами база данных может быть скопирована на съемный носитель и использована в любое время на любом ПК, где установлен Shopuchet. Основные возможности приложения: Регистрация прихода и расхода товара.

Учет остатков товара на складе.

Поиск товара по штрихкоду, артикулу, номенклатурному номеру и наименованию.

Учет финансовых операций - приход денежных средств, ежедневные расходы, остаток в кассе на текущий день.

Отчет о финансовом состояния фирмы - прибыль и продажи за период, движение товаров в магазине и прочее, при помощи Excel-отчетов.

Гибкая система скидок, как на отдельный товар, так и на отдельного клиента.

Печать финансовых документов - счет-фактура и счет на оплату.

Автоматическое создание резервных копий баз данных.

Печать этикеток со штрихкодом товара.

Возможность подключения сканера штрихкода USB, что исключает ручной поиск товара.

Выдача товара под реализацию партнерам или в долг, и его частичная оплата.

Инвентаризация товарных остатков.

Инвентаризация товарной накладной с реальным количеством поступившего товара.

Добавление товара при помощи сканера штрихкода.

Печать этикетки со штрихкодом на принтере этикеток многое другое. В целом, приложение значительно упростит весь учет в Вашей торговой точке, наведя финансовый и товарный порядок, что естественно улучшит эффективность работы магазина. Что нового в Программа учета магазина и склада Shopuchet 1.1.0.83?

Добавлен новый отчет "Остаток и продажи всех товаров за период". Данный отчет показывает текущий остаток и продажи за период всех товаров по каждому складу в отдельности.

Режим "Импорт товаров/накладной из Excel" изменен. Теперь группу товаров можно задать прямо в файле Excel, а не создавать предварительно в программе Shopuchet. И в дальнейшем при загрузке товаров, программа сначала создаст группу товаров с указанным именем, а затем загрузит в нее товар.

Появился новый отчет "Остаток товаров на дату".

В режиме "Рабочее место кассира", в окне оплаты появилась панель с кнопками-цифрами. Для удобства работы на сенсорных мониторах.

В режиме "Сервис - Выгрузка оперативных данных - Остаток товаров в XML-файл", изменился формат файла XML. Теперь выгружаются остатки по каждому складу в отдельности и общий остаток по всем складам.

Добавлен функционал по оплате долга клиентом. Теперь если клиент брал несколько раз покупки в долг, то можно погасить все продажи разом. Причем программа сама распределит сумму, внесенную клиентом, если суммы не хватает, то погасится только часть.

В окно "Рабочее место кассира" добавлено поле с выбором сотрудника (продавца), за которым будет закреплена данная продажа, и которому будет начислен процент от продажи. Это удобно для магазинов с продавцами-консультантами. Включается в меню "Настройки - Настройки приложения - вкладка "Рабочее место кассира".

В режиме "Рабочее место кассира" появилась возможность откладывать товар. То есть клиент пришел к кассе, пробыл все товары, а затем что-то вспомнил и ушел. Чтобы не задерживать кассу, и не забивать все его товары заново, можно нажать кнопку "Отложить". Затем, при необходимости, выгрузить все товары из отложенных, нажав кнопку рядом.

Добавлен новый функционал - синхронизация торговых точек. То есть, компьютеры, которые находятся в разных торговых точках, или к примеру компьютеры в магазине и дома, могут обмениваться между собой информацией. Изменения, произведенные на компьютере дома, будут видны на компьютере в магазине и наоборот.

Появилась поддержка фискальных регистраторов фирмы Штрих-М. Программа работает с подобными регистраторами через драйвер этой же фирмы Штрих-М.

Появилась поддержка казахстанского сервиса Webkassa.kz.

В "Справочнике товаров", а также в окне "Рабочее место кассира" можно просмотреть остатки товара на других складах/торговых точках. Данная функция доступна в контекстном меню, которое появляется нажатием правой кнопкой мыши. В "Справочнике товаров" дополнительно добавлена кнопка "Остатки товара на других складах".

Появилась поддержка фискальных регистраторов. Теперь нет нужды отдельно пробивать чеки на кассовом аппарате, программа автоматически будет печатать кассовый чек. Программа работает с регистраторами через драйвер фирмы Атол, соответственно, поддерживает лишь те модели, которые поддерживает драйвер Атол.

Появился функционал начисления процента с продаж продавцам. Выплаты происходят в зависимости от настроек - ежедневно, еженедельно или ежемесячно Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 4999 руб. Ограничение в работе программы количество продаж/поступлений товара Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 2 / 3 109 Разработчик Пандора Последнее обновление 30.03.2019 (Сообщить о новой версии) Категории программы Касса, чеки, ценники - Складской учет - Торговля ТОП-сегодня раздела "Касса, чеки, ценники" Kassy (Печать чеков) 0.72 Kassy - программа представляет собой базу данных по кассовым аппаратам с возможностью распечатки тестовых чеков е-Ценник 4.1.3.11 е-Ценник - программа для печати ценников и этикеток. Ориентирована на решение задач начальной автоматизации торговых предприятий. Позволяет вести каталог товаров и Штрих-код Комбайн 2.1 Barcode Harvester - удобное приложение, способное преобразовать ваш телефон в мощный инструмент, совмещающий в себе сканер штрих-кода, терминал сбора данных и Эмулятор кассового аппарата 3.1 Эмулятор кассового аппарата - программа предназначена для печати любых кассовых чеков. При желании, печатные формы можно переделать прямо из программы Печать ценников 1.5.1 Печать ценников - программа для создания и печати ценников, этикеток, визиток любого формата. Является модулем дополнения программы Microsoft Excel, в котором Движение товара 2.1.720 Движение товара - программа, которая предназначена для учета движения товаров на складах магазинов разного вида направленности Отзывы о программе Программа учета магазина и склада Shopuchet Admin Отзывов о программе Программа учета магазина и склада Shopuchet 1.1.0.83 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв