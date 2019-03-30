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Программа учета магазина и склада Shopuchet 1.1.0.83
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4.32 из 5, всего оценок - 13
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- Рейтинг программы - 4.32 из 5
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Shopuchet - весьма удобная программа для автоматизации и учета торговли в магазинах, бутиках и на складах. Это приложение даже способно заменить дорогостоящие POS-терминалы - утилита умеет все то же самое, а стоит в несколько раз дешевле.
Программа отлично работает с USB-сканером штрихкода и принтером этикеток различных фирм. Кроме того, имеет совсем небольшой размер, потребляет совсем немного системных ресурсов, а созданная Вами база данных может быть скопирована на съемный носитель и использована в любое время на любом ПК, где установлен Shopuchet.
Основные возможности приложения:
- Регистрация прихода и расхода товара.
- Учет остатков товара на складе.
- Поиск товара по штрихкоду, артикулу, номенклатурному номеру и наименованию.
- Учет финансовых операций - приход денежных средств, ежедневные расходы, остаток в кассе на текущий день.
- Отчет о финансовом состояния фирмы - прибыль и продажи за период, движение товаров в магазине и прочее, при помощи Excel-отчетов.
- Гибкая система скидок, как на отдельный товар, так и на отдельного клиента.
- Печать финансовых документов - счет-фактура и счет на оплату.
- Автоматическое создание резервных копий баз данных.
- Печать этикеток со штрихкодом товара.
- Возможность подключения сканера штрихкода USB, что исключает ручной поиск товара.
- Выдача товара под реализацию партнерам или в долг, и его частичная оплата.
- Инвентаризация товарных остатков.
- Инвентаризация товарной накладной с реальным количеством поступившего товара.
- Добавление товара при помощи сканера штрихкода.
- Печать этикетки со штрихкодом на принтере этикеток многое другое.
В целом, приложение значительно упростит весь учет в Вашей торговой точке, наведя финансовый и товарный порядок, что естественно улучшит эффективность работы магазина.
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|Что нового в Программа учета магазина и склада Shopuchet 1.1.0.83?
- Добавлен новый отчет "Остаток и продажи всех товаров за период". Данный отчет показывает текущий остаток и продажи за период всех товаров по каждому складу в отдельности.
- Режим "Импорт товаров/накладной из Excel" изменен. Теперь группу товаров можно задать прямо в файле Excel, а не создавать предварительно в программе Shopuchet. И в дальнейшем при загрузке товаров, программа сначала создаст группу товаров с указанным именем, а затем загрузит в нее товар.
- Появился новый отчет "Остаток товаров на дату".
- В режиме "Рабочее место кассира", в окне оплаты появилась панель с кнопками-цифрами. Для удобства работы на сенсорных мониторах.
- В режиме "Сервис - Выгрузка оперативных данных - Остаток товаров в XML-файл", изменился формат файла XML. Теперь выгружаются остатки по каждому складу в отдельности и общий остаток по всем складам.
- Добавлен функционал по оплате долга клиентом. Теперь если клиент брал несколько раз покупки в долг, то можно погасить все продажи разом. Причем программа сама распределит сумму, внесенную клиентом, если суммы не хватает, то погасится только часть.
- В окно "Рабочее место кассира" добавлено поле с выбором сотрудника (продавца), за которым будет закреплена данная продажа, и которому будет начислен процент от продажи. Это удобно для магазинов с продавцами-консультантами. Включается в меню "Настройки - Настройки приложения - вкладка "Рабочее место кассира".
- В режиме "Рабочее место кассира" появилась возможность откладывать товар. То есть клиент пришел к кассе, пробыл все товары, а затем что-то вспомнил и ушел. Чтобы не задерживать кассу, и не забивать все его товары заново, можно нажать кнопку "Отложить". Затем, при необходимости, выгрузить все товары из отложенных, нажав кнопку рядом.
- Добавлен новый функционал - синхронизация торговых точек. То есть, компьютеры, которые находятся в разных торговых точках, или к примеру компьютеры в магазине и дома, могут обмениваться между собой информацией. Изменения, произведенные на компьютере дома, будут видны на компьютере в магазине и наоборот.
- Появилась поддержка фискальных регистраторов фирмы Штрих-М. Программа работает с подобными регистраторами через драйвер этой же фирмы Штрих-М.
- Появилась поддержка казахстанского сервиса Webkassa.kz.
- В "Справочнике товаров", а также в окне "Рабочее место кассира" можно просмотреть остатки товара на других складах/торговых точках. Данная функция доступна в контекстном меню, которое появляется нажатием правой кнопкой мыши. В "Справочнике товаров" дополнительно добавлена кнопка "Остатки товара на других складах".
- Появилась поддержка фискальных регистраторов. Теперь нет нужды отдельно пробивать чеки на кассовом аппарате, программа автоматически будет печатать кассовый чек. Программа работает с регистраторами через драйвер фирмы Атол, соответственно, поддерживает лишь те модели, которые поддерживает драйвер Атол.
- Появился функционал начисления процента с продаж продавцам. Выплаты происходят в зависимости от настроек - ежедневно, еженедельно или ежемесячно
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