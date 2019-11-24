Розница365 - программа для автоматизации работы продавцов-кассиров в магазине. Регистрирует продажи, пробивает чеки через фискальный регистратор и передает всю информацию в Бизнес.ру.

Создана специально для того, чтобы вы могли быстро и легко регистрировать продажи в вашем магазине. Розница365 позволяет автоматизировать работу как одиночного магазина, так и работу сети магазинов, причем количество магазинов в сети никак не ограничено.

Для организации полноценного рабочего места кассира достаточно обычного ноутбука, сканера штрих-кода и фискального регистратора. Настройка и управление розничными точками осуществляется из вашего аккаунта Бизнес.ру. Не требуется постоянного подключения к интернету. Регистрация продаж по удобству и скорости не уступает POS-терминалам. Программа работает с любым сканером штрих-кода, который подключается через USB порт. Подходят все сканеры штрих-кода, работающие в режиме "разрыв клавиатуры".

Возможности:

Регистрация розничных продаж.

Печать кассовых чеков через фискальный регистратор (чековый принтер).

Быстрый поиск товаров по артикулу, наименованию, штрих-коду.

Регистрация возвратов товара.

Поиск и просмотр чеков за весь период продаж.

Регистрация внесения и выдачи денег из денежного ящика ККМ.

Программа поддерживает чековые принтеры ШТРИХ-М. Возможность подключения нескольких рабочих мест кассира (ККМ) в одной розничной точке (магазине).

Возможность удаленной настройки розничной точки.

Возможность многократной переустановки программы без потери данных о продажах.

Возможность работы с ЕГАИС.

Внимание! Для работы в Рознице365 не требуется постоянное подключение к интернету. Интернет требуется только для передачи информации о продажах в Бизнес.ру и получения из Бизнес.ру новых товаров и цен. При наличии постоянного интернет соединения информация о продажах в Розничной точке отображается в аккаунте Бизнес.ру в режиме реального времени.