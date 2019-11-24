Розница365 для Windows

Розница365 1.6.6.33

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Описание Розница365 1.6.6.33Описание   Скачать Розница365 1.6.6.33СКАЧАТЬ (111,58 Мб) Скриншоты Розница365 1.6.6.33Скриншоты (3)   Статистика Розница365 1.6.6.33Статистика   Отзывы о Розница365 1.6.6.33Отзывы (4)  
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3.33 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 3.33 из 5
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Розница365 - программа для автоматизации работы продавцов-кассиров в магазине. Регистрирует продажи, пробивает чеки через фискальный регистратор и передает всю информацию в Бизнес.ру.

Создана специально для того, чтобы вы могли быстро и легко регистрировать продажи в вашем магазине. Розница365 позволяет автоматизировать работу как одиночного магазина, так и работу сети магазинов, причем количество магазинов в сети никак не ограничено.

Для организации полноценного рабочего места кассира достаточно обычного ноутбука, сканера штрих-кода и фискального регистратора. Настройка и управление розничными точками осуществляется из вашего аккаунта Бизнес.ру. Не требуется постоянного подключения к интернету. Регистрация продаж по удобству и скорости не уступает POS-терминалам. Программа работает с любым сканером штрих-кода, который подключается через USB порт. Подходят все сканеры штрих-кода, работающие в режиме "разрыв клавиатуры".

Возможности:

  • Регистрация розничных продаж.
  • Печать кассовых чеков через фискальный регистратор (чековый принтер).
  • Быстрый поиск товаров по артикулу, наименованию, штрих-коду.
  • Регистрация возвратов товара.
  • Поиск и просмотр чеков за весь период продаж.
  • Регистрация внесения и выдачи денег из денежного ящика ККМ.
  • Программа поддерживает чековые принтеры ШТРИХ-М. Возможность подключения нескольких рабочих мест кассира (ККМ) в одной розничной точке (магазине).
  • Возможность удаленной настройки розничной точки.
  • Возможность многократной переустановки программы без потери данных о продажах.
  • Возможность работы с ЕГАИС.

Внимание! Для работы в Рознице365 не требуется постоянное подключение к интернету. Интернет требуется только для передачи информации о продажах в Бизнес.ру и получения из Бизнес.ру новых товаров и цен. При наличии постоянного интернет соединения информация о продажах в Розничной точке отображается в аккаунте Бизнес.ру в режиме реального времени.

Розница365
Розница365
Розница365
Статус программы Демо версия | Цена: 300 руб.
Ограничение в работе программы14 дней
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 537
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКасса, чеки, ценники - Складской учет
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Отзывы о программе Розница365

celchane про Розница365 1.4.0.2 [06-11-2017]

Подскажите , программа подойдет для автоматизации продажи музыкальных инструментов ?
3 | 1 | Ответить

Гость в ответ celchane про Розница365 1.4.0.2 [12-02-2018]

Да, конечно. Можете продавать в розницу, оптом или через интернет-магазин.
2 | | Ответить

Гость про Розница365 1.4.0.2 [25-12-2015]

"Производство 365" где? Планируете сделать и /или есть уже?
4 | 1 | Ответить

Гость в ответ Гость про Розница365 1.4.0.2 [26-05-2017]

Для производства попробуйте программу Класс365
3 | 1 | Ответить

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