Обои от Экрана на Прокачку - огромная коллекция качественных обоев и тем для яркого оформления экрана Вашего iOS-устройства. Теперь у Вас есть возможность украсить свой смартфон или планшет красивыми стильными и необычными картинками благодаря обширной базе с эксклюзивными изображениями, которые создавались профессиональными дизайнерами. Просматривайте библиотеку бесплатных HD обоев и фоновых изображений, выбирая те, которые Вам по вкусу.

Для удобства все картинки распределены по категориям, чтобы было проще находить нужное изображение определенной тематики: Минимализм, Абстрактное, Мультяшное, Фантастика, Животные, Спорт, Природа, Города, 3D и так далее. Здесь Вы найдете как красивые фотографии с завораживающими ландшафтами, так и совершенно абстрактную графику с уникальными рисунками. Все обои закачиваются на Ваш девайс и могут сразу же быть применены из интерфейса программы.

Основные характеристики приложения Обои от Экрана на Прокачку:

Четкие, качественные фоновые изображения для iOS-устройств.

Сортировка обоев по категориям.

Функция предварительного просмотра - убедитесь, что выбрано подходящее изображение.

Удобный и понятный интерфейс.

Регулярные обновления коллекции во вкладке Новые.

Добавьте цвет, блеск и стиль своему мобильному девайсу с приложением Обои от Экрана на Прокачку.