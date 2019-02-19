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Обои от Экрана на Прокачку для iOS

Обои от Экрана на Прокачку 5.3 для iPhone, iPad

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Описание Обои от Экрана на Прокачку 5.3 для iPhone, iPadОписание   Скачать Обои от Экрана на Прокачку 5.3 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (175.16 Мб) Скриншоты Обои от Экрана на Прокачку 5.3 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Обои от Экрана на Прокачку 5.3 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Обои от Экрана на Прокачку 5.3 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Обои от Экрана на Прокачку - огромная коллекция качественных обоев и тем для яркого оформления экрана Вашего iOS-устройства. Теперь у Вас есть возможность украсить свой смартфон или планшет красивыми стильными и необычными картинками благодаря обширной базе с эксклюзивными изображениями, которые создавались профессиональными дизайнерами. Просматривайте библиотеку бесплатных HD обоев и фоновых изображений, выбирая те, которые Вам по вкусу.

Для удобства все картинки распределены по категориям, чтобы было проще находить нужное изображение определенной тематики: Минимализм, Абстрактное, Мультяшное, Фантастика, Животные, Спорт, Природа, Города, 3D и так далее. Здесь Вы найдете как красивые фотографии с завораживающими ландшафтами, так и совершенно абстрактную графику с уникальными рисунками. Все обои закачиваются на Ваш девайс и могут сразу же быть применены из интерфейса программы.

Основные характеристики приложения Обои от Экрана на Прокачку:

  • Четкие, качественные фоновые изображения для iOS-устройств.
  • Сортировка обоев по категориям.
  • Функция предварительного просмотра - убедитесь, что выбрано подходящее изображение.
  • Удобный и понятный интерфейс.
  • Регулярные обновления коллекции во вкладке Новые.

Добавьте цвет, блеск и стиль своему мобильному девайсу с приложением Обои от Экрана на Прокачку.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Обои от Экрана на Прокачку:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 402
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСоздание заставок
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