MahJong Suite - Откройте для себя загадочный и очаровательный мир Востока, с его тайнами и знаниями. Эта игра включает в себя четыре варианта Маджонга: Классический, Словесный, Математический и Перетасованный. Также есть 6 различных вариантов положения игровых плиток. И более того, в зарегистрированной версии вы сами можете планировать располагать плитки по вашему желанию и, таким образом, облегчать или усложнять себе задачу. Выбор Маджонг - ваше мудрое решение.