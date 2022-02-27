MahJong Suite для Windows
|Оценка:
|4.34/5 голосов - 27
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $18.95
|Версия:
|2022 19.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TreeCardGames.com
|Категория:
|Логические
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 26 056 | Статистика
|Размер:
|19,46 Мб
|СКАЧАТЬ
MahJong Suite - Откройте для себя загадочный и очаровательный мир Востока, с его тайнами и знаниями. Эта игра включает в себя четыре варианта Маджонга: Классический, Словесный, Математический и Перетасованный. Также есть 6 различных вариантов положения игровых плиток. И более того, в зарегистрированной версии вы сами можете планировать располагать плитки по вашему желанию и, таким образом, облегчать или усложнять себе задачу. Выбор Маджонг - ваше мудрое решение.
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Admin
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