MahJong Suite для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.34/5 голосов - 27
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $18.95
Версия:2022 19.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Логические
Загрузок (сегодня/всего):1 / 26 056 | Статистика
Размер:19,46 Мб
СКАЧАТЬ
MahJong Suite скриншот № 1
MahJong Suite скриншот № 2
MahJong Suite скриншот № 3

MahJong Suite - Откройте для себя загадочный и очаровательный мир Востока, с его тайнами и знаниями. Эта игра включает в себя четыре варианта Маджонга: Классический, Словесный, Математический и Перетасованный. Также есть 6 различных вариантов положения игровых плиток. И более того, в зарегистрированной версии вы сами можете планировать располагать плитки по вашему желанию и, таким образом, облегчать или усложнять себе задачу. Выбор Маджонг - ваше мудрое решение.

ТОП-сегодня раздела "Логические"
 

скачать Пасьянс ПаукПасьянс Паук 6.4

Бесплатное простое приложение, которое представляет собой популярный карточный пасьянс...

скачать Секрет Да ВинчиСекрет Да Винчи 1.1

Секрет Да Винчи - вам предстоит разгадать секрет великого Леонардо да Винчи и найти...

скачать ДоминоДомино 2.0.51

Домино - популярная игра по "забиванию" костей как по классическим, так и матадорским правилам...

скачать Скользящие блокиСкользящие блоки 2.0.15.31

Бесплатная портативная игра для Windows, в которой необходимо передвигать цветные блоки и...

скачать Морской Бой: Тетрадные БаталииМорской Бой: Тетрадные Баталии 1.1

Морской Бой: Тетрадные Баталии - это простая настольная игра, знакомая каждому с детства....

скачать Слабое ЗвеноСлабое Звено 1.2

Слабое Звено - Русская компьютерная версия телешоу. Если вы давно хотели почувствовать себя участником игры Слабое Звено, то сейчас самое время сделать это...

Отзывы о программе MahJong Suite

Admin

Отзывов о программе MahJong Suite 2022 19.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв