PhotoGrok для Windows

PhotoGrok 2.64

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Описание PhotoGrok 2.64Описание   Скачать PhotoGrok 2.64СКАЧАТЬ (13,33 Мб) Скриншоты PhotoGrok 2.64Скриншоты (7)   Статистика PhotoGrok 2.64Статистика   Отзывы о PhotoGrok 2.64Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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PhotoGrok - мощный каталогизатор графических файлов, способный упорядочить и рассортировать все ваши картинки и фотографии, используя для параметры метаданных (теги). Программа поддерживает практически все форматы изображений, включая и RAW, который популярен при создании качественных и четких снимков во многих цифровых камерах.

Фильтровать свою графическую медиатеку можно по любому критерию, который придет Вам на ум - дата, диапазон диафрагмы, название и другие данные, главное чтобы они были прописаны в метатегах. Просто добавьте отдельные изображения или целые папки с картинками в программу и приступайте к каталогизации. На основании Ваших запросов приложение построит древовидное меню, где все будет рассортировано по отдельным папкам в зависимости от указанных задач. Такое древо легко перестраивается путем изменения набора категорий - все зависит только от Вас.

Из других особенностей стоит выделить опцию показа фотографий в режиме слайд-шоу, конвертирование RAW в JPEG, высокую скорость обработки информации и автоматическое обновление компонентов программы.

Учтите, что для своей работы программа требует наличия в системе библиотек Java версии 1.6 и выше. В целом же, PhotoGrok отлично справляется со своей задачей качественной сортировки изображений, позволяя и профессиональным фотографам и любителям вести каталог своих работ и быстро находить нужные среди них.

PhotoGrok
PhotoGrok
PhotoGrok
PhotoGrok
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 492
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Каталогизаторы
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Отзывы о программе PhotoGrok

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