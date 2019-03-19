Garden Planner для Windows

Garden Planner 3.7.6

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Описание Garden Planner 3.7.6Описание   Скачать Garden Planner 3.7.6СКАЧАТЬ (123,99 Мб) Скриншоты Garden Planner 3.7.6Скриншоты (4)   Статистика Garden Planner 3.7.6Статистика   Отзывы о Garden Planner 3.7.6Отзывы (0)  
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4.60 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.60 из 5
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Garden Planner - простое в использовании приложение, которое предназначено для проектирования сада и ландшафтного дизайна. С помощью программы, можно легко создать свой собственный сад мечты.

Присутствует встроенная библиотека из более чем 1200 растений и объектов, где любой элемент может настраиваться пользователем по своему усмотрению. Доступны простые в использовании инструменты для рисования, которые позволяют создавать тротуары, разные типы настила, дорожки, стены, заборы, бассейны, пруды и пр.

Приложение очень простое в использовании - все действия выполняются с помощью перетаскивания. Достаточно просто выбрать нужный объект с боковой панели и вставить его в любом месте чертежа. Имеется огромная база данных, содержащая различные элементы и объекты, в том числе деревья, цветы, кусты, заборы, садовые домики, павильоны, здания и тротуары.

Каждый графический элемент можно свободно вращать, дублировать, увеличивать и уменьшать масштаб и изменять форму. Присутствуют инструменты для вставки различных типов описания, высококачественной печати и экран для предварительного просмотра готового проекта.

Кроме этого приложение позволяет экспортировать проект в файл изображения (JPEG, PNG), создавать отчет, содержащий список всех объектов, который может быть распечатан или сохранен в формате CSV или TXT. Также программа позволяет создавать собственную библиотеку готовых элементов.

Garden Planner
Garden Planner
Garden Planner
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $34
Ограничение в работе программы15 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3 881
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЧертеж, САПР - другое
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Отзывы о программе Garden Planner

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