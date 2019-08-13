Учет кредитов CreditSales

CreditSales - простое в эксплуатации приложение, которое поможет товарным площадкам снизить рутинную бумажную работу, отнимающую много полезного времени, связанную с реализацией учета по кредитным договорам и документам с рассрочкой платежа.

Программа может стать вашим верным помощником в выписке, учёту документации по товарам, реализованных в кредит. Также, «Товары в кредит» контролирует регулярные выплаты, поток денежных средств, остаток по каждому такому продукту. Это позволяет продавцу четко отслеживать задолжников, напоминать им об очередной оплате. Когда в дело вступает автоматизированная система, исключён риск человеческого фактора и ошибки.

Возможности программы: