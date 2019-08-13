Учет кредитов CreditSales для Windows

Учет кредитов CreditSales 1.0

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Описание Учет кредитов CreditSales 1.0Описание   Скачать Учет кредитов CreditSales 1.0СКАЧАТЬ (51,19 Мб) Скриншоты Учет кредитов CreditSales 1.0Скриншоты (3)   Статистика Учет кредитов CreditSales 1.0Статистика   Отзывы о Учет кредитов CreditSales 1.0Отзывы (0)  
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CreditSales - простое в эксплуатации приложение, которое поможет товарным площадкам снизить рутинную бумажную работу, отнимающую много полезного времени, связанную с реализацией учета по кредитным договорам и документам с рассрочкой платежа.

Программа может стать вашим верным помощником в выписке, учёту документации по товарам, реализованных в кредит. Также, «Товары в кредит» контролирует регулярные выплаты, поток денежных средств, остаток по каждому такому продукту. Это позволяет продавцу четко отслеживать задолжников, напоминать им об очередной оплате. Когда в дело вступает автоматизированная система, исключён риск человеческого фактора и ошибки.

Возможности программы:

  • Генерирование отчетов о выданных кредитах, поступивших и ожидаемых платежах.
  • Автоматическое составление графика оплаты вплоть до указания конкретного числа погашения долга.
  • Возможность высвободить время для стратегического ведения бизнеса и улучшения благосостояния компании.
  • Учёт товаров приобретенных в рассрочку, на какую сумму, какая часть суммы погашена, сколько ещё денег должно поступить на счёт и в какой срок.
  • Возможность быстро выявить задолжников и определить время и сумму просрочки платежа.
  • Улучшенный справочник товаров.
  • Возможность импорта списка товаров из внешнего файла.
  • Формирование «чёрного списка» покупателей.
Учет кредитов CreditSales
Учет кредитов CreditSales
Учет кредитов CreditSales
Статус программы Демо версия | Цена: 3800 руб.
Ограничение в работе программыСрок использования ограничен
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКасса, чеки, ценники - Документы - Бухгалтерия
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