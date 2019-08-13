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Учет кредитов CreditSales 1.0
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CreditSales - простое в эксплуатации приложение, которое поможет товарным площадкам снизить рутинную бумажную работу, отнимающую много полезного времени, связанную с реализацией учета по кредитным договорам и документам с рассрочкой платежа.
Программа может стать вашим верным помощником в выписке, учёту документации по товарам, реализованных в кредит. Также, «Товары в кредит» контролирует регулярные выплаты, поток денежных средств, остаток по каждому такому продукту. Это позволяет продавцу четко отслеживать задолжников, напоминать им об очередной оплате. Когда в дело вступает автоматизированная система, исключён риск человеческого фактора и ошибки.
Возможности программы:
- Генерирование отчетов о выданных кредитах, поступивших и ожидаемых платежах.
- Автоматическое составление графика оплаты вплоть до указания конкретного числа погашения долга.
- Возможность высвободить время для стратегического ведения бизнеса и улучшения благосостояния компании.
- Учёт товаров приобретенных в рассрочку, на какую сумму, какая часть суммы погашена, сколько ещё денег должно поступить на счёт и в какой срок.
- Возможность быстро выявить задолжников и определить время и сумму просрочки платежа.
- Улучшенный справочник товаров.
- Возможность импорта списка товаров из внешнего файла.
- Формирование «чёрного списка» покупателей.
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