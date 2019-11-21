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5 Мини-ФМС - простая бесплатная программа для печати уведомлений в ФМС о прибытии иностранных граждан в РФ. Предназначена для учета и регистрации иностранных лиц как организациями, так и частными лицами в соответствии с правилами ФМС. Полностью автоматическое заполнение и печать уведомлений о прибытии иностранных граждан

В соответствии с приложением № 2 к Приказу ФМС России от 23.09.2010 № 287 (в ред. Приказа ФМС РФ от 15.08.2011 № 319)

Ведение базы иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в РФ

Подходит для гостиниц и организаций, оказывающих гостиничные услуги

Подходит для физических лиц, принимающих иностранных граждан

Подходит для иных юр.лиц, принимающих иностранных граждан

Не имеет ограничений Что нового в Мини-ФМС 1.6?

Новый бланк "Уведомления о прибытии иностранного гражданина" (Приказ МВД РФ от 30.07.2019 № 514): появился номер приказа, изменения названий некоторых полей. Новый бланк действует с 28.10.2019.

Печать уведомления теперь осуществляется с помощью одной кнопки "Печать".