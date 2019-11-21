Мини-ФМС для Windows

Мини-ФМС 1.6

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Описание Мини-ФМС 1.6Описание   Скачать Мини-ФМС 1.6СКАЧАТЬ (4,01 Мб) Скриншоты Мини-ФМС 1.6Скриншоты (4)   Статистика Мини-ФМС 1.6Статистика   Отзывы о Мини-ФМС 1.6Отзывы (5)  
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4.20 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.20 из 5
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Мини-ФМС - простая бесплатная программа для печати уведомлений в ФМС о прибытии иностранных граждан в РФ. Предназначена для учета и регистрации иностранных лиц как организациями, так и частными лицами в соответствии с правилами ФМС.

  • Полностью автоматическое заполнение и печать уведомлений о прибытии иностранных граждан
  • В соответствии с приложением № 2 к Приказу ФМС России от 23.09.2010 № 287 (в ред. Приказа ФМС РФ от 15.08.2011 № 319)
  • Ведение базы иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в РФ
  • Подходит для гостиниц и организаций, оказывающих гостиничные услуги
  • Подходит для физических лиц, принимающих иностранных граждан
  • Подходит для иных юр.лиц, принимающих иностранных граждан
  • Не имеет ограничений
Что нового в Мини-ФМС 1.6?
  • Новый бланк "Уведомления о прибытии иностранного гражданина" (Приказ МВД РФ от 30.07.2019 № 514): появился номер приказа, изменения названий некоторых полей. Новый бланк действует с 28.10.2019.
  • Печать уведомления теперь осуществляется с помощью одной кнопки "Печать".
Мини-ФМС
Мини-ФМС
Мини-ФМС
Мини-ФМС
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 2 122
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВедение дел - Документы
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Отзывы о программе Мини-ФМС

Андрей про Мини-ФМС 1.1 [17-06-2018]

работает если у вас место пребывания дом и квартира, если в документах на собственность указано иное, надо будет раскошелиться разработчикам
| 4 | Ответить

петр про Мини-ФМС 1.1 [23-03-2018]

не получается распечатать пишет 1298 Полоса Детали 1 не умещается на странице.
| 13 | Ответить

Kors-Soft про Мини-ФМС 1.0 [19-01-2018]

Вышла новая версия 1.1 в соответствии с приказом МВД РФ от 23.11.2017 г. № 881, можно взять на нашем сайте http://www.kors-soft.ru/
| 3 | Ответить

Александр в ответ Kors-Soft про Мини-ФМС 1.1 [09-08-2018]

Не заполняет автоматически поле "дата убытия иностранного гражданина" на обороте в листе для принимающей стороны
1 | | Ответить

Татьяна про Мини-ФМС 1.0 [17-01-2018]

Доброе утро. А вы не делаете обновление данной программы? Изменилась форма уведомления в соответствии с приказом МВД РФ от 23.11.2017 г. № 881
| | Ответить

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