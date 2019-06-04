Standard trade CO для Windows

Standard trade CO 2.14

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Описание Standard trade CO 2.14Описание   Скачать Standard trade CO 2.14СКАЧАТЬ (6,29 Мб) Скриншоты Standard trade CO 2.14Скриншоты (4)   Статистика Standard trade CO 2.14Статистика   Отзывы о Standard trade CO 2.14Отзывы (3)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Standard Trade CO - программа, предназначенная для автоматизации рассылки и приема коротких сообщений SMS с помощью GSM модема. Это приложение позволяет быстро организовывать и выполнять рассылку SMS в сети любого GSM оператора сотовой связи.

Удобно, что есть возможность сохранять принятые и оправленные сообщения, а также работать одновременно трем операторам для рассылки. Из других достоинств стоит отметить ведение адресной книги (список контактов), протоколирования действий операторов, получение доступа к интерфейсу по паролю и др.

Программа способна работать с любыми GSM модемами и шлюзами, которые могут принимать/отправлять SMS сообщения и работающие с AT командами.

Что нового в Standard trade CO 2.14?
  • Упрощенная установка
Standard trade CO
Standard trade CO
Standard trade CO
Standard trade CO
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 566
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыSMS, EMS, MMS ...
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Отзывы о программе Standard trade CO

Denis про Standard trade CO 2.12 [02-03-2018]

Программа отличная, создатель программы ответил на все мои вопросы и в короткий срок решил мою проблему, если у вас не отправляется смс, когда номер начинается на "7", то отправляйте вместо "7" вначале "8"
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Victoria про Standard trade CO 2.12 [10-05-2016]

При попытке установить эту программу загрузилась программа MS SQL 2008R2 Express Edition, о которой в описании не сказано ни слова - за чем она в данном конкретном случае - мне не известно, но она загрузилась. А вот Standard trade CO на финальном этапе не стала загружаться, пишет, что владелец сервера указан не верно. Т.к. с этой программой работать не возможно - я решила её удалить. Standard trade CO якобы успешно удалилась. А вот MS SQL 2008R2 Express Edition обнаружить, чтобы удалить - не удалось!
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Antib в ответ Victoria про Standard trade CO 2.12 [02-10-2016]

Добрый день.
Для работы программы необходим MS SQL.
На сайте производителя есть инструкция по установке программы.
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