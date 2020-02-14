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Яндекс.Клавиатура для Android

Яндекс.Клавиатура 20.2.3 для Android

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Описание Яндекс.Клавиатура 20.2.3 для AndroidОписание   Скачать Яндекс.Клавиатура 20.2.3 для AndroidСКАЧАТЬ (44,49 Мб) Скриншоты Яндекс.Клавиатура 20.2.3 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Яндекс.Клавиатура 20.2.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Яндекс.Клавиатура 20.2.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Яндекс.Клавиатура - удобная клавиатура для мобильных устройств на базе Android от компании Яндекс, которая объединяет в себе все необходимые функции для быстрой и увлекательной переписки. Присутствует возможность быстро переключаться между раскладками клавиатуры, доступны готовые наборы гифок на разные темы и удобный поиск картинок в интернете, имеется встроенный словарь и переводчик.

Кроме этого клавиатура предлагает эмодзи, подходящие по смыслу текста сообщений, а также дает возможность сообщить собеседнику свое местоположение, отправив ему гео-метку.

Основные возможности Яндекс.Клавиатура:

  • Переключение между раскладками при помощи жестов.
  • Готовые наборы гифок на разные темы и удобный поиск картинок в интернете.
  • Возможность сообщить собеседнику свое местоположение, путем отправки ему гео-меток.
  • Сменные темы оформления.
  • Виброотклик и звук клавиш.
  • Кнопки голосового ввода.
  • Возможность блокировки нецензурных слов.
  • Наличие пользовательских словарей.
  • Встроенный переводчик.
  • Автоисправление текста и многое другое.
Что нового в Яндекс.Клавиатура 20.2.3 для Android?
  • улучшена работа автокоррекции для коротких слов
  • добавлена настройка для управления поведением клавиши backspace
  • исправилено множество проблем
Яндекс.Клавиатура
Яндекс.Клавиатура
Яндекс.Клавиатура
Яндекс.Клавиатура
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 227
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛокализация - другое
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Отзывы о программе Яндекс.Клавиатура

Admin

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