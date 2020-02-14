Яндекс.Клавиатура - удобная клавиатура для мобильных устройств на базе Android от компании Яндекс, которая объединяет в себе все необходимые функции для быстрой и увлекательной переписки. Присутствует возможность быстро переключаться между раскладками клавиатуры, доступны готовые наборы гифок на разные темы и удобный поиск картинок в интернете, имеется встроенный словарь и переводчик.
Кроме этого клавиатура предлагает эмодзи, подходящие по смыслу текста сообщений, а также дает возможность сообщить собеседнику свое местоположение, отправив ему гео-метку.
Основные возможности Яндекс.Клавиатура:
Переключение между раскладками при помощи жестов.
Готовые наборы гифок на разные темы и удобный поиск картинок в интернете.
Возможность сообщить собеседнику свое местоположение, путем отправки ему гео-меток.
Сменные темы оформления.
Виброотклик и звук клавиш.
Кнопки голосового ввода.
Возможность блокировки нецензурных слов.
Наличие пользовательских словарей.
Встроенный переводчик.
Автоисправление текста и многое другое.
Что нового в Яндекс.Клавиатура 20.2.3 для Android?
улучшена работа автокоррекции для коротких слов
добавлена настройка для управления поведением клавиши backspace