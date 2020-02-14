Яндекс.Клавиатура - удобная клавиатура для мобильных устройств на базе Android от компании Яндекс, которая объединяет в себе все необходимые функции для быстрой и увлекательной переписки. Присутствует возможность быстро переключаться между раскладками клавиатуры, доступны готовые наборы гифок на разные темы и удобный поиск картинок в интернете, имеется встроенный словарь и переводчик.

Кроме этого клавиатура предлагает эмодзи, подходящие по смыслу текста сообщений, а также дает возможность сообщить собеседнику свое местоположение, отправив ему гео-метку.

Основные возможности Яндекс.Клавиатура: