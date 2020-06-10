MacClean для macOS

MacClean 3.6.0 20190926

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Описание MacClean 3.6.0 20190926Описание   Скачать MacClean 3.6.0 20190926СКАЧАТЬ (11,76 Мб) Скриншоты MacClean 3.6.0 20190926Скриншоты (7)   Статистика MacClean 3.6.0 20190926Статистика   Отзывы о MacClean 3.6.0 20190926Отзывы (0)  
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MacClean — бесплатный инструмент для Mac OS X, с помощью которого можно содержать операционную систему в чистоте и порядке, а также избавиться от накопившегося «мусора», как например кэш различных приложений и браузеров, лог-файлы, cookies и т.д. Кроме этого MacClean  предлагает пользователю ряд встроенных утилит для оптимизации ОС.

Приложение включает в себя функции для поиска больших и давно не использовавшихся файлов, удаления дубликатов файлов, оптимизации библиотеки iPhoto, корректной деинсталляции приложений и пр.

Основные возможности MacClean:

  • Очистка ОС от системного мусора, лог-файлов, cookies и пр.
  • Очистка кэша браузеров Safari, Chrome, Firefox, Opera.
  • Удаление больших и неиспользуемых файлов.
  • Удаление ненужных языковых файлов.
  • Корректная деинсталляция приложений.
  • Поиск и удаление дубликатов.
  • Безвозвратное удаление файлов.
  • Оптимизация библиотеки iPhoto.
  • Менеджер браузерных плагинов.
  • Карантин.
  • Возможность установки антивирусной базы данных и сканирование устройства на наличие различных угроз.
Что нового в MacClean 3.6.0 20190926?

Реализована поддержка новой версии ОС macOS Catalina(10.15);
Исправлены мелкие ошибки.
MacClean
MacClean
MacClean
MacClean
Статус программы Бесплатная
ОперационкаmacOS Mojave, High Sierra, Sierra
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 059
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДеинсталяторы - Оптимизация, настройка
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Отзывы о программе MacClean

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