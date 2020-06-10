MacClean — бесплатный инструмент для Mac OS X, с помощью которого можно содержать операционную систему в чистоте и порядке, а также избавиться от накопившегося «мусора», как например кэш различных приложений и браузеров, лог-файлы, cookies и т.д. Кроме этого MacClean предлагает пользователю ряд встроенных утилит для оптимизации ОС.

Приложение включает в себя функции для поиска больших и давно не использовавшихся файлов, удаления дубликатов файлов, оптимизации библиотеки iPhoto, корректной деинсталляции приложений и пр.

Основные возможности MacClean: