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Amazon Alexa для iOS

Amazon Alexa 2.2.259219.0 для iOS

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Описание Amazon Alexa 2.2.259219.0 для iOSОписание   Скачать Amazon Alexa 2.2.259219.0 для iOSСКАЧАТЬ (340.38 Мб) Скриншоты Amazon Alexa 2.2.259219.0 для iOSСкриншоты (2)   Статистика Amazon Alexa 2.2.259219.0 для iOSСтатистика   Отзывы о Amazon Alexa 2.2.259219.0 для iOSОтзывы (0)  
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3.50 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 3.50 из 5
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Amazon Alexa - умный голосовой ассистент. Предлагает широкий набор опций управления - нужно просто сказать. С помощью голоса или через интерфейс вы сможете включать музыку, слушать радио, иметь доступ к новостям и информации.

Всегда готов играть вашу любимую музыку, обновлять новости и погоду, отвечать на вопросы, создавать списки и многое другое. Может выполнять как простые, так и сложные запросы, такие как, "До которого часа работает ближайший супермаркет в следующее субботу?" или "Где поблизости японский ресторан с бизнес-ланчем?".

Особенности приложения:

  • Позволяет легко управлять сигналами оповещения, музыкой, списками покупок и многим другим, где бы вы ни находились.
  • Может воспроизводить потоковую музыку, например, Apple Music и Google Play Музыка.
  • Постоянно обучается и добавляет больше функций с течением времени.
  • Чем чаще используется программа , тем больше она будет адаптироваться к вашей модели речи, словарному запасу и личным предпочтениям.
  • Работает в облаке.
  • Быстрое подключение к Wi-Fi сети.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Amazon Alexa:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 350
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлагины - Удаленное управление
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Amazon Alexa 2.2.250839.0 для iOS

Amazon Alexa - умный голосовой ассистент, которому достаточно задать запрос, и перед вами последние новости, любимая музыка и вся поисковая информация. С каждым

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Отзывы о программе Amazon Alexa

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