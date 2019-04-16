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Программа для гостиницы для Windows

Программа для гостиницы 1.42

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Описание Программа для гостиницы 1.42Описание   Скачать Программа для гостиницы 1.42СКАЧАТЬ (14,37 Мб) Скриншоты Программа для гостиницы 1.42Скриншоты (7)   Статистика Программа для гостиницы 1.42Статистика   Отзывы о Программа для гостиницы 1.42Отзывы (0)  
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4.13 из 5, всего оценок - 16
  • Рейтинг программы - 4.13 из 5
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Программа для гостиницы - удобное в использовании приложение для учета клиентов в гостинице, отеле, мотеле, базе отдыха, коттедже, квартире под сдачу, сауне, бане и т.д.

Основные возможности Программы для гостиницы:

  • Учет в гостиницах, отелях, мотелях, базах отдыха, саунах, бань
  • Графическое отображение расписания броней и заселений в номерах
  • Раздельное расписание для посуточных и почасовых броней номеров
  • Привязка к размещению как физического лица так и юридического в качестве основного клиента
  • Привязка к размещению списка гостей
  • Привязка к размещению услуг из настраиваемого каталога
  • Приём оплат с возможностью разделения на несколько платежей
  • Проставление скидок для размещений
  • Учет оплат гостей за дополнительные услуги, учет платежей за аренду и других расходов
  • Прикрепление изображений и файлов.
  • Многопользовательская работа с программой. Единая база данных. Разграничение прав доступа
  • Изменение структуры таблиц базы данных. Добавление новых свойств и удаление ненужных. Переименование свойств
  • Редактор дизайна форм. Перетаскивание полей в любое место, создание своего вида формы
  • Редактор печатных форм. Создание своих печатных форм
  • Получение изображения с WEB камеры
Что нового в Программа для гостиницы 1.42?
  • появилась возможность создавать новые печатные формы на основе существующих
  • появился модуль заметок
Программа для гостиницы
Программа для гостиницы
Программа для гостиницы
Программа для гостиницы
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 5000 руб.
Ограничение в работе программы60 запусков
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 429
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВедение дел
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Отзывы о программе Программа для гостиницы

Admin

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