Оцените программу!

4.13 из 5, всего оценок - 16 Рейтинг программы - 4.13 из 5

1

2

3

4

5 Программа для гостиницы - удобное в использовании приложение для учета клиентов в гостинице, отеле, мотеле, базе отдыха, коттедже, квартире под сдачу, сауне, бане и т.д. Основные возможности Программы для гостиницы: Учет в гостиницах, отелях, мотелях, базах отдыха, саунах, бань

Графическое отображение расписания броней и заселений в номерах

Раздельное расписание для посуточных и почасовых броней номеров

Привязка к размещению как физического лица так и юридического в качестве основного клиента

Привязка к размещению списка гостей

Привязка к размещению услуг из настраиваемого каталога

Приём оплат с возможностью разделения на несколько платежей

Проставление скидок для размещений

Учет оплат гостей за дополнительные услуги, учет платежей за аренду и других расходов

Прикрепление изображений и файлов.

Многопользовательская работа с программой. Единая база данных. Разграничение прав доступа

Изменение структуры таблиц базы данных. Добавление новых свойств и удаление ненужных. Переименование свойств

Редактор дизайна форм. Перетаскивание полей в любое место, создание своего вида формы

Редактор печатных форм. Создание своих печатных форм

Получение изображения с WEB камеры Что нового в Программа для гостиницы 1.42?

появилась возможность создавать новые печатные формы на основе существующих

появился модуль заметок