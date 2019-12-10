Swift Playgrounds - приложение от Apple для обучения программированию на языке Swift, который используется для создания приложений для App Store. Предлагает простой процесс обучения в игровой форме, доступно объясняет важнейшие понятия даже тем, кто никогда не программировал.

Включает в себя созданные компанией уроки программирования, в которых пишется код. Уроки предлагают ряд задач и головоломок: помогая экранным героям продвигаться по увлекательному трехмерному миру, учащиеся осваивают важнейшие элементы программирования. Приложение поможет изучить основные понятия, такие как запуск команд, создание функций, выполнение циклов, применение условных выражений и переменных. Основные темы:

Выражения и переменные

Функции

Операторы цикла и условные операторы

Типы данных и логические выражения

Основные приемы отладки

Панель быстрого доступа позволит писать целые строки кода, не касаясь клавиатуры. Кроме этого с помощью встроенных шаблонов, можно создавать реальные программы и публиковать их в Сети, давая возможность опробовать их всем желающим. Также проекты можно экспортировать напрямую в Xcode и превращать в полнофункциональные приложения для iOS и Mac. Также поможет выявить ошибки при вводе текста и предложит решения для их исправления.

Особенности приложения: