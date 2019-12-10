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Swift Playgrounds - приложение от Apple для обучения программированию на языке Swift, который используется для создания приложений для App Store. Предлагает простой процесс обучения в игровой форме, доступно объясняет важнейшие понятия даже тем, кто никогда не программировал.
Включает в себя созданные компанией уроки программирования, в которых пишется код. Уроки предлагают ряд задач и головоломок: помогая экранным героям продвигаться по увлекательному трехмерному миру, учащиеся осваивают важнейшие элементы программирования. Приложение поможет изучить основные понятия, такие как запуск команд, создание функций, выполнение циклов, применение условных выражений и переменных. Основные темы:
- Выражения и переменные
- Функции
- Операторы цикла и условные операторы
- Типы данных и логические выражения
- Основные приемы отладки
Панель быстрого доступа позволит писать целые строки кода, не касаясь клавиатуры. Кроме этого с помощью встроенных шаблонов, можно создавать реальные программы и публиковать их в Сети, давая возможность опробовать их всем желающим. Также проекты можно экспортировать напрямую в Xcode и превращать в полнофункциональные приложения для iOS и Mac. Также поможет выявить ошибки при вводе текста и предложит решения для их исправления.
Особенности приложения:
- Предлагаемые Apple уроки проведут через основные концепции программирования с помощью кода для решения головоломок
- Удобный процесс редактирования
- Результаты ваших действий сразу отображаются на экране
- Использование собственных изображений и звуков
- Поддержка полноэкранной анимации
- Выбор одного из трех персонажей для решения головоломок
- Словарь терминов и понятий
- На клавиатуре для программирования можно легко вводить символы, часто применяемые в Swift, используя жесты смахивания по клавишам
- Панель вкладок показывает наиболее вероятные дальнейшие команды в зависимости от контекста
- Предоставляет доступ к UIKit, SpriteKit, SceneKit, bluetooth и Metal
- Запись видео с процессом создания собственной программы с собственными комментариями
- Возможность передать свои творения по почте, с помощью сообщений, через экспорт в Xcode
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app