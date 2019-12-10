Swift Playgrounds для iOS

Swift Playgrounds 3.2 для iOS

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Описание Swift Playgrounds 3.2 для iOSОписание   Скачать Swift Playgrounds 3.2 для iOSСКАЧАТЬ (402.1 Мб) Скриншоты Swift Playgrounds 3.2 для iOSСкриншоты (4)   Статистика Swift Playgrounds 3.2 для iOSСтатистика   Отзывы о Swift Playgrounds 3.2 для iOSОтзывы (0)  
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Swift Playgrounds - приложение от Apple для обучения программированию на языке Swift, который используется для создания приложений для App Store. Предлагает простой процесс обучения в игровой форме, доступно объясняет важнейшие понятия даже тем, кто никогда не программировал.

Включает в себя созданные компанией уроки программирования, в которых пишется код. Уроки предлагают ряд задач и головоломок: помогая экранным героям продвигаться по увлекательному трехмерному миру, учащиеся осваивают важнейшие элементы программирования. Приложение поможет изучить основные понятия, такие как запуск команд, создание функций, выполнение циклов, применение условных выражений и переменных. Основные темы:

  • Выражения и переменные
  • Функции
  • Операторы цикла и условные операторы
  • Типы данных и логические выражения
  • Основные приемы отладки

Панель быстрого доступа позволит писать целые строки кода, не касаясь клавиатуры. Кроме этого с помощью встроенных шаблонов, можно создавать реальные программы и публиковать их в Сети, давая возможность опробовать их всем желающим. Также проекты можно экспортировать напрямую в Xcode и превращать в полнофункциональные приложения для iOS и Mac. Также поможет выявить ошибки при вводе текста и предложит решения для их исправления.

Особенности приложения:

  • Предлагаемые Apple уроки проведут через основные концепции программирования с помощью кода для решения головоломок
  • Удобный процесс редактирования
  • Результаты ваших действий сразу отображаются на экране
  • Использование собственных изображений и звуков
  • Поддержка полноэкранной анимации
  • Выбор одного из трех персонажей для решения головоломок
  • Словарь терминов и понятий
  • На клавиатуре для программирования можно легко вводить символы, часто применяемые в Swift, используя жесты смахивания по клавишам
  • Панель вкладок показывает наиболее вероятные дальнейшие команды в зависимости от контекста
  • Предоставляет доступ к UIKit, SpriteKit, SceneKit, bluetooth и Metal
  • Запись видео с процессом создания собственной программы с собственными комментариями
  • Возможность передать свои творения по почте, с помощью сообщений, через экспорт в Xcode

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Swift Playgrounds
Swift Playgrounds
Swift Playgrounds
Swift Playgrounds
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 381
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПрограммирование
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Отзывы о программе Swift Playgrounds

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