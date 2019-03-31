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Qrafter 19.5 для iPhone, iPad
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3.33 из 5, всего оценок - 3
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- Рейтинг программы - 3.33 из 5
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Qrafter - удобный в эксплуатации сканер двухмерных кодов для iPhone, iPad и iPod Touch, с помощью которого можно не только сканировать и распознавать содержимое QR-кодов, но и присутствует возможность создания QR-кодов.
Особенности приложения:
- Быстрое сканирование QR-кодов, Data Matrix и Aztec-кодов.
- Сканирование кодов с инвертированными цветами.
- Генератор QR-кодов, который может создавать QR-коды с нуля. Он может менять цвета изображения QR-кодов; сохранять их в Вашу медиатеку; отправлять их по электронной почте, как PNG и SVG файлы; делиться ими в социальных сетях и печатать их, если ваше устройство совместимо с функцией AirPrint для iOS.
- Воссоздание изображения QR-кода из уже отсканированного.
- Встроенная проверка URL-адресов на вредоносное содержание.
- Встроенный веб-браузер с поддержкой vCard и iCalendar.
- Поддержка открытия файлов vCard и iCalendar прямо из Safari.
- Встроенный браузер карт.
- Возможность отправки SMS, email.
- Возможность добавления контакта, события.
- Встроенная интеграция с Facebook, Twitter, Sina Weibo, Tencent Weibo, Dropbox и Pocket.
- Поддержка печати QR-кодов на устройствах, поддерживающих AirPrint.
- Наличие фонарика на устройствах со вспышкой.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
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