Медицинское свидетельство о смерти

Электронная история болезни - программа для ведения стационарной карты пациента на компьютере, а также создания отчетов больных

Справочник МКБ-10 - портативный (не требующий установки) справочник с описанием всех известных заболеваний, основанный на их международной классификации

Программа производит светозвуковую стимуляцию мозга с определенной частотой. Используя аудио и видеовозодействие, пытается вызвать резонансный отклик

Справочник лекарственных средств 2019

Справочник лекарственных средств содержит информацию по более, чем девяти тысячам лекарственных средств включая синонимы названий. С помощью этой программы Вы без

25 кадр 1.2

25 кадр - Простая программа реализующая эффект 25-го кадра во время обычной работы за компьютером

Диагностика по Фоллю 1.5

Диагностика по Фоллю - компьютерная система экспресс-диагностики по методу доктора Р. Фолля. Служит для комплексной диагностики организма человека по акупунктурным