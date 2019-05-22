AppBox Pro 4.6.18 для iPhone, iPad, iPod
AppBox Pro состоит из 18 отдельных утилит, например, конвертер всевозможных величин из одной системы в другую, встроенный индикатор уровня заряда батареи, линейка,
iNetTools 8.01 для iPhone, iPad
Набор инструментов для сетевой диагностики, с помощью которого можно быстро и легко проверить пинг, DNS, производить trace, осуществлять мониторинг серверов,
Mail to Self NCC-1657 для iPhone
Mail to Self - приложение для iPhone-устройств, с помощью которого можно отправлять содержимое Вашего iPhone на почтовый ящик
AIDA64 1.31 для iPhone, iPad
Популярное приложение, которое предоставляет пользователю детальную информацию об аппаратной составляющей мобильного iOS-устройства, а также используемого
Google Analytics 3.8.11 для iPhone
Google Analytics - приложение для детальной статистики посетителей сайта, оптимизированное для пользователей iOS-устройств
Scanbot 8.5.2 для iPhone, iPad
Scanbot - превратите Ваше iOS-устройство в высококачественный сканер документов и QR-кодов