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Fleksy для iOS

Fleksy 9.20 для iPhone, iPad

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Описание Fleksy 9.20 для iPhone, iPadОписание   Скачать Fleksy 9.20 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (143.63 Мб) Скриншоты Fleksy 9.20 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Fleksy 9.20 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Fleksy 9.20 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Fleksy – самая позитивная и быстрая клавиатура в мире с возможностью настройки параметров под личные предпочтения пользователя с помощью расширений и красочных тем. Это единственная клавиатура, позволяющая находить и отправлять файлы в формате GIF. Присутствует функция автоматической корректировки текста, имеется возможность управления курсором, а также простое переключение между языками при наборе текста, поддерживается 42 языков.

Основные возможности:

  • Поддержка GIF и функция автоматической корректировки текста.
  • Управление курсором.
  • Печать одной рукой.
  • Нумерация строк.
  • Более 50 красочных тем, 800 эмодзи и клавиш с эффектом радуги.
  • Простое переключение между языками при наборе текста.
  • Поддержка 42 языков и многое другое.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Fleksy
Fleksy
Fleksy
Fleksy
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 62
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Fleksy

Admin

Отзывов о программе Fleksy 9.20 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

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