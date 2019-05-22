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5.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 5.00 из 5

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5 Fleksy – самая позитивная и быстрая клавиатура в мире с возможностью настройки параметров под личные предпочтения пользователя с помощью расширений и красочных тем. Это единственная клавиатура, позволяющая находить и отправлять файлы в формате GIF. Присутствует функция автоматической корректировки текста, имеется возможность управления курсором, а также простое переключение между языками при наборе текста, поддерживается 42 языков. Основные возможности: Поддержка GIF и функция автоматической корректировки текста.

Управление курсором.

Печать одной рукой.

Нумерация строк.

Более 50 красочных тем, 800 эмодзи и клавиш с эффектом радуги.

Простое переключение между языками при наборе текста.

Поддержка 42 языков и многое другое. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app