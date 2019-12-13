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AIDA64 для iOS

AIDA64 1.35 для iPhone, iPad

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Описание AIDA64 1.35 для iPhone, iPadОписание   Скачать AIDA64 1.35 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (22.6 Мб) Скриншоты AIDA64 1.35 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика AIDA64 1.35 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о AIDA64 1.35 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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AIDA64 - бесплатная утилита, которая предоставляет пользователю аппаратную и программную информацию для устройств на базе iOS. Приложение отображает различные диагностические данные для телефонов и планшетов, включая:

  • Информация о процессоре, его производитель.
  • Размеры экрана, плотность пикселей и информация о встроенной камере
  • Уровень заряда и тип батареи.
  • Подробная информация о мощности (для iOS 8, iOS 9).
  • Расширенная информация о батарее (для iOS 10+).
  • Информация о WiFi и сотовой сети.
  • Идентификация модели SoC и устройства.
  • Использование памяти и хранилища.
  • Опрос датчиков.
  • Диагностика экрана.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

AIDA64
AIDA64
AIDA64
AIDA64
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 988
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе AIDA64

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