Hash Calculator для Windows

Hash Calculator 2.2.3.5

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Описание Hash Calculator 2.2.3.5Описание   Скачать Hash Calculator 2.2.3.5СКАЧАТЬ (1,54 Мб) Скриншоты Hash Calculator 2.2.3.5Скриншоты (1)   Статистика Hash Calculator 2.2.3.5Статистика   Отзывы о Hash Calculator 2.2.3.5Отзывы (0)  
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4.55 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 4.55 из 5
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Hash Calculator - данная программа помогает узнать контрольную сумму файла и сравнить её с эталонным значением. Программу можно использовать для проверки правильности Hash значения скачанного файла.

После скачивания файла, пользователь например, может сравнить контрольную сумму загруженного файла с указанной в описании файла. Значение контрольных Hash сумм можно использовать также при пересылке файлов через сеть Интернет, а также при хранении, например на сетевых или Интернет дисках.

Что нового в Hash Calculator 2.2.3.5?
  • Добавлена возможность интеграции с проводником Windows
Hash Calculator
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 453
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКалькуляторы
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Отзывы о программе Hash Calculator

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