Classic Calculator (Old Calculator)​ - привычный классический калькулятор из Windows 7 или 8.x для пользователей Windows 11 и Windows 10. Перейдя на "десятку", некоторые системные инструменты и приложения изменили свой внешний дизайн, став не совсем удобными для использования. Не обошел такой апгрейд и востребованный в повседневной деятельности калькулятор. Если вы скучаете по хорошо знакомому и привычному помощнику для разнообразных вычислений, то данное приложение как раз для вас.

Эта утилита не заменит новый калькулятор для Windows 11 и 10, а добавит дополнительную иконку старого (по умолчанию размещается в Пуск - Недавно добавленные). Стоит отметить, что программа построена на оригинальных системных файлах, которые интегрированы в новую операционку, так что это приложение имеет весь обычный функционал и внешне никак не отличается от хорошо знакомого старого интерфейса.