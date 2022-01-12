Old Calculator for Windows 11, 10 для Windows

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Оценка: 3.87/5 голосов - 69
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Калькуляторы
Загрузок (сегодня/всего):52 / 76 956 | Статистика
Размер:1,15 Мб
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Old Calculator for Windows 11, 10 скриншот № 1
Old Calculator for Windows 11, 10 скриншот № 2

Classic Calculator (Old Calculator)​ - привычный классический калькулятор из Windows 7 или 8.x для пользователей Windows 11 и Windows 10. Перейдя на "десятку", некоторые системные инструменты и приложения изменили свой внешний дизайн, став не совсем удобными для использования. Не обошел такой апгрейд и востребованный в повседневной деятельности калькулятор. Если вы скучаете по хорошо знакомому и привычному помощнику для разнообразных вычислений, то данное приложение как раз для вас.

Эта утилита не заменит новый калькулятор для Windows 11 и 10, а добавит дополнительную иконку старого (по умолчанию размещается в Пуск - Недавно добавленные). Стоит отметить, что программа построена на оригинальных системных файлах, которые интегрированы в новую операционку, так что это приложение имеет весь обычный функционал и внешне никак не отличается от хорошо знакомого старого интерфейса.

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Отзывы о программе Old Calculator for Windows 11, 10

Юрий про Old Calculator for Windows 10 1.1 [27-09-2021]

программа содержит скрытый процесс
TextInputHost.
по удалении программы не исчезает
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Анонимус про Old Calculator for Windows 10 1.1 [28-05-2021]

класс! у меня почему то не было калькулятора на винде, скачал архив и от туда установил калькулятор, всё прекрасно работает)
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Женя про Old Calculator for Windows 10 1.1 [25-12-2020]

При установке сообщает антивирус, что трояны
2 | 6 | Ответить

Snem в ответ Женя про Old Calculator for Windows 10 1.1 [29-12-2020]

Проверьте файл на virustotal.com.
Он "чистый". 0 из 65
https://www.virustotal.com/gui/file/5af17a5c9d65f95bf543d78c139740cf834a00644b255a6214a16576eb5cab62/detection
5 | 1 | Ответить

Роман про Old Calculator for Windows 10 1.1 [12-04-2020]

Спасибо огромное !
1 | | Ответить

Леонид про Old Calculator for Windows 10 1.1 [10-01-2020]

Спасибо!
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