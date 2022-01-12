Old Calculator for Windows 11, 10 для Windows
|Оценка:
|3.87/5 голосов - 69
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Sergey Tkachenko
|Категория:
|Калькуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|52 / 76 956 | Статистика
|Размер:
|1,15 Мб
|СКАЧАТЬ
Classic Calculator (Old Calculator) - привычный классический калькулятор из Windows 7 или 8.x для пользователей Windows 11 и Windows 10. Перейдя на "десятку", некоторые системные инструменты и приложения изменили свой внешний дизайн, став не совсем удобными для использования. Не обошел такой апгрейд и востребованный в повседневной деятельности калькулятор. Если вы скучаете по хорошо знакомому и привычному помощнику для разнообразных вычислений, то данное приложение как раз для вас.
Эта утилита не заменит новый калькулятор для Windows 11 и 10, а добавит дополнительную иконку старого (по умолчанию размещается в Пуск - Недавно добавленные). Стоит отметить, что программа построена на оригинальных системных файлах, которые интегрированы в новую операционку, так что это приложение имеет весь обычный функционал и внешне никак не отличается от хорошо знакомого старого интерфейса.
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Отзывы о программе Old Calculator for Windows 11, 10
Юрий про Old Calculator for Windows 10 1.1 [27-09-2021]
программа содержит скрытый процесс
TextInputHost.
по удалении программы не исчезает
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Анонимус про Old Calculator for Windows 10 1.1 [28-05-2021]
класс! у меня почему то не было калькулятора на винде, скачал архив и от туда установил калькулятор, всё прекрасно работает)
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Женя про Old Calculator for Windows 10 1.1 [25-12-2020]
При установке сообщает антивирус, что трояны
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Snem в ответ Женя про Old Calculator for Windows 10 1.1 [29-12-2020]
Проверьте файл на virustotal.com.
Он "чистый". 0 из 65
https://www.virustotal.com/gui/file/5af17a5c9d65f95bf543d78c139740cf834a00644b255a6214a16576eb5cab62/detection
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