InfoT - бесплатная программа для информационного терминала, которая включает в себя расписание занятий, фото и видео галерею, календарь событий, быстрый доступ к заданному сайту (например вашей компании или учебного заведения), прогноз погоды вашего города. Присутствует настройка для работы в локальной сети и многое другое.

Основные возможности программы: