InfoT для Windows

Описание
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Оценка: 4.78/5 голосов - 9
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 (06.06.2021) | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Расписание занятий
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 039 | Статистика
Размер:42,2 Мб
InfoT скриншот № 1
InfoT скриншот № 2

InfoT - бесплатная программа для информационного терминала, которая включает в себя расписание занятий, фото и видео галерею, календарь событий, быстрый доступ к заданному сайту (например вашей компании или учебного заведения), прогноз погоды вашего города. Присутствует настройка для работы в локальной сети и многое другое.

Основные возможности программы:

  • Расписание: Возможность добавлять до 20 разделов в каждом по 20 групп.
  • Фото: На стартовом экране слайд шоу, в разделе фото галерея с возможностью выбора фотки (2 клика).
  • Видео: Просмотр видеоматериалов.
  • Календарь: Добавление событий по вашему желанию, к каждому событию можно добавить фото и файл с дополнительной с информацией.
  • Сайт: В настройках добавляете адрес своего сайта или локальную страницу с информацией о вашей компании.
  • Прогноз погоды: Прогноз погоды вашего города, в настройка указываете ваш город или код города.
  • Более подробная информация о возможностях и настройках программы в Readme файле в архиве.
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Отзывы о программе InfoT

Александр про InfoT 1.0 [14-09-2022]

Доброго, подскажите пожалуйста, возможно ли добавлять пункты меню в программу?
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Денис про InfoT 1.0 [16-11-2019]

Единственное бесплатное ПО для информационных киосков. Несложно настроить установить. Советую
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