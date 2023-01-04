InfoT для Windows
|Оценка:
|4.78/5 голосов - 9
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 (06.06.2021) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|skrblog.ru
|Категория:
|Расписание занятий
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 039 | Статистика
|Размер:
|42,2 Мб
InfoT - бесплатная программа для информационного терминала, которая включает в себя расписание занятий, фото и видео галерею, календарь событий, быстрый доступ к заданному сайту (например вашей компании или учебного заведения), прогноз погоды вашего города. Присутствует настройка для работы в локальной сети и многое другое.
Основные возможности программы:
- Расписание: Возможность добавлять до 20 разделов в каждом по 20 групп.
- Фото: На стартовом экране слайд шоу, в разделе фото галерея с возможностью выбора фотки (2 клика).
- Видео: Просмотр видеоматериалов.
- Календарь: Добавление событий по вашему желанию, к каждому событию можно добавить фото и файл с дополнительной с информацией.
- Сайт: В настройках добавляете адрес своего сайта или локальную страницу с информацией о вашей компании.
- Прогноз погоды: Прогноз погоды вашего города, в настройка указываете ваш город или код города.
- Более подробная информация о возможностях и настройках программы в Readme файле в архиве.
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Отзывы о программе InfoT
Александр про InfoT 1.0 [14-09-2022]
Доброго, подскажите пожалуйста, возможно ли добавлять пункты меню в программу?
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Денис про InfoT 1.0 [16-11-2019]
Единственное бесплатное ПО для информационных киосков. Несложно настроить установить. Советую
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