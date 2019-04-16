Программа для клиники и медицинского центра

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5 Программа для клиники и медицинского центра - система управления медицинским центром, которая позволяет вести учёт в частной клинике, поликлинике, амбулатории, стационаре. Основные возможности: Автоматизация клиники, медицинского центра, стоматологии, больницы, стационара, диспансера.

Поддержка работы как с локальной offline базой так и с online базой через интернет.

Графическое отображение расписания записи на приём к врачу.

Раздельное расписание записи либо по врачам либо по отделениям клиники.

Быстрый поиск свободного времени для записи на необходимый период.

Единая база пациентов с историей приёмов и оказанных услуг.

Приём оплат от пациентов с возможностью разделения на несколько платежей.

Проставление скидок для услуг и товаров.

Расписание графика работы сотрудников.

Расчёт заработной платы сотрудников.

Прикрепление изображений и файлов.

Многопользовательская работа с программой. Единая база данных. Разграничение прав доступа.

Изменение структуры таблиц. Добавление, переименование и удаление колонок таблиц.

Редактор дизайна форм. Перетаскивание полей в любое место, создание своего вида формы.

Редактор печатных форм. Создание своих печатных форм.

Получение изображения с WEB камеры. Что нового в Программа для клиники и медицинского центра 1.42?

появилась возможность создавать новые печатные формы на основе существующих

появился модуль заметок