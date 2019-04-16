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Программа для клиники и медицинского центра для Windows

Программа для клиники и медицинского центра 1.42

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Описание Программа для клиники и медицинского центра 1.42Описание   Скачать Программа для клиники и медицинского центра 1.42СКАЧАТЬ (14,08 Мб) Скриншоты Программа для клиники и медицинского центра 1.42Скриншоты (4)   Статистика Программа для клиники и медицинского центра 1.42Статистика   Отзывы о Программа для клиники и медицинского центра 1.42Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 8
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Программа для клиники и медицинского центра - система управления медицинским центром, которая позволяет вести учёт в частной клинике, поликлинике, амбулатории, стационаре.

Основные возможности:

  • Автоматизация клиники, медицинского центра, стоматологии, больницы, стационара, диспансера.
  • Поддержка работы как с локальной offline базой так и с online базой через интернет.
  • Графическое отображение расписания записи на приём к врачу.
  • Раздельное расписание записи либо по врачам либо по отделениям клиники.
  • Быстрый поиск свободного времени для записи на необходимый период.
  • Единая база пациентов с историей приёмов и оказанных услуг.
  • Приём оплат от пациентов с возможностью разделения на несколько платежей.
  • Проставление скидок для услуг и товаров.
  • Расписание графика работы сотрудников.
  • Расчёт заработной платы сотрудников.
  • Прикрепление изображений и файлов.
  • Многопользовательская работа с программой. Единая база данных. Разграничение прав доступа.
  • Изменение структуры таблиц. Добавление, переименование и удаление колонок таблиц.
  • Редактор дизайна форм. Перетаскивание полей в любое место, создание своего вида формы.
  • Редактор печатных форм. Создание своих печатных форм.
  • Получение изображения с WEB камеры.
Что нового в Программа для клиники и медицинского центра 1.42?
  • появилась возможность создавать новые печатные формы на основе существующих
  • появился модуль заметок
Программа для клиники и медицинского центра
Программа для клиники и медицинского центра
Программа для клиники и медицинского центра
Программа для клиники и медицинского центра
Статус программы Условно-бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 584
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВедение дел
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Отзывы о программе Программа для клиники и медицинского центра

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