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Сажень для iPhone, iPad и iPod touch
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Сажень - простое в использовании приложение, которое позволяет переводить величины из старой русской системы мер, в привычные метрические, и наоборот. В данной версии приложения конвертируются меры длинны, площади, объема, веса, жидкости и денежных единиц.
В общей сложности доступно более 90 различных единиц измерения, каждое из которых имеет подробное описание, историю происхождения и другую полезную информацию.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
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