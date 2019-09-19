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Сажень для iOS

Сажень для iPhone, iPad и iPod touch

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Описание Сажень для iPhone, iPad и iPod touchОписание   Скачать Сажень для iPhone, iPad и iPod touchСКАЧАТЬ (0 Кб) Скриншоты Сажень для iPhone, iPad и iPod touchСкриншоты (5)   Статистика Сажень для iPhone, iPad и iPod touchСтатистика   Отзывы о Сажень для iPhone, iPad и iPod touchОтзывы (0)  
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Сажень - простое в использовании приложение, которое позволяет переводить величины из старой русской системы мер, в привычные метрические, и наоборот. В данной версии приложения конвертируются меры длинны, площади, объема, веса, жидкости и денежных единиц.

В общей сложности доступно более 90 различных единиц измерения, каждое из которых имеет подробное описание, историю происхождения и другую полезную информацию.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Сажень
Сажень
Сажень
Сажень
Статус программы Платная | Цена: 15 руб.
ОперационкаiOS iOS 10.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 21
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Сажень

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