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UpYourLevel английский - Тесты UpWork для Android

UpYourLevel английский - Тесты UpWork 1.1.9 для Android

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Описание UpYourLevel английский - Тесты UpWork 1.1.9 для AndroidОписание   Скачать UpYourLevel английский - Тесты UpWork 1.1.9 для AndroidСКАЧАТЬ (4,31 Мб) Скриншоты UpYourLevel английский - Тесты UpWork 1.1.9 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика UpYourLevel английский - Тесты UpWork 1.1.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о UpYourLevel английский - Тесты UpWork 1.1.9 для AndroidОтзывы (0)  
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Не самым правильным, но зато самым действенным способом для сдачи каких-либо тестов является самое простое заучивание вопросов и ответов. В этом случае, вы можете довести до автоматизма сам процесс прохождения тестов, ознакомиться с ответами и, тем самым, отбросить страх перед самим тестированием. Ведь, как известно, немалую роль в результатах любого испытания играет эмоциональный настрой и уверенность в себе.

Приложение UpYourLevel английский - Тесты UpWork направлено на изучение и тренировку прохождения популярных тестов по английскому языку, таких как English Vocabulary Test (U.S. Version) и English Basic Skills Test (U.S. Version). Эти тесты используются для проверки словарного запаса и общих знаний по английскому среди фрилансеров. Хотя список слов, которые встречаются в тестах, довольно сложный и специфичный, слова оттуда встречаются довольно часто в разговорной речи, а это все-таки заставит вас подсмотреть в словарь и запомнить их.

Метод, который используется в приложении, конечно же не уникальный, зато разработчики постоянно работают над его улучшением и расширением, также стараются по мере возможности добавлять новые вопросы и тесты.

Что нового в UpYourLevel английский - Тесты UpWork 1.1.9 для Android?
  • Добавлены индикаторы изученности вопросов. Теперь можно увидеть, сколько еще нужно повторить до идеального результата
Скриншоты UpYourLevel английский - Тесты UpWork:

Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 46
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТесты, проверка знаний - Языки
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Отзывы о программе UpYourLevel английский - Тесты UpWork

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