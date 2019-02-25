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UpYourLevel WEB-программирование - тесты UpWork для Android

UpYourLevel WEB-программирование - тесты UpWork 1.2.1 для Android

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Описание UpYourLevel WEB-программирование - тесты UpWork 1.2.1 для AndroidОписание   Скачать UpYourLevel WEB-программирование - тесты UpWork 1.2.1 для AndroidСКАЧАТЬ (4,3 Мб) Скриншоты UpYourLevel WEB-программирование - тесты UpWork 1.2.1 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика UpYourLevel WEB-программирование - тесты UpWork 1.2.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о UpYourLevel WEB-программирование - тесты UpWork 1.2.1 для AndroidОтзывы (0)  
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UpYourLevel WEB-программирование - тесты UpWork -  приложение для тренировки в прохождении теста по WEB-программированию. Первым тестом в этой серии идет тест по HTML (HTML5 Test 2018) от самой популярной на сегодня биржи фриланса.

В программе можно не только ознакомиться с вопросами, но и потренироваться проходить их на время. Сложных вопросов в тесте нет, но есть такие, которые нужно просто рассмотреть поближе.

Присутствует русская и украинская локализация, но разработчики настоятельно советуют проходить тесты в оригинале - на английском, так как весь смысл как раз в оригинальной версии теста - в переводе можно просто пересмотреть вопросы, чтобы понять их смысл.

Что нового в UpYourLevel WEB-программирование - тесты UpWork 1.2.1 для Android?
  • Исправлена заставка на главном меню
Скриншоты UpYourLevel WEB-программирование - тесты UpWork:

Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 14
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТесты, проверка знаний
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Отзывы о программе UpYourLevel WEB-программирование - тесты UpWork

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