UpYourLevel WEB-программирование - тесты UpWork - приложение для тренировки в прохождении теста по WEB-программированию. Первым тестом в этой серии идет тест по HTML (HTML5 Test 2018) от самой популярной на сегодня биржи фриланса.

В программе можно не только ознакомиться с вопросами, но и потренироваться проходить их на время. Сложных вопросов в тесте нет, но есть такие, которые нужно просто рассмотреть поближе.

Присутствует русская и украинская локализация, но разработчики настоятельно советуют проходить тесты в оригинале - на английском, так как весь смысл как раз в оригинальной версии теста - в переводе можно просто пересмотреть вопросы, чтобы понять их смысл.