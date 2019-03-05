Elpy - отличная расслабляющая программа для Windows 10, благодаря которой можно избавиться от стресса, ускорить процесс засыпания или качественно отдохнуть после трудного рабочего дня.

Приложение предлагает пользователю набор природных звуков для ПК, как например шум дождя, морского прибоя, ветра, леса, городского кафе, пение птиц, цикад и пр. Присутствует возможность миксовать до 3 звуков, настраивать по отдельности их громкость, а также сохранять понравившиеся комбинации.

Кроме этого в программе присутствует интуитивно понятный таймер, который выключит приложение через определённое время (15 мин, 30 мин, 45 мин, 60 мин, 90 мин и 120 мин).

В целом, данное приложение имеет все необходимое, для того, чтобы быстро и легко организовать себе сеанс медитации.