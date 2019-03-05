Elpy для Windows

Elpy 1.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Elpy 1.0Описание   Скачать Elpy 1.0СКАЧАТЬ (175,23 Мб) Скриншоты Elpy 1.0Скриншоты (3)   Статистика Elpy 1.0Статистика   Отзывы о Elpy 1.0Отзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elpy - отличная расслабляющая программа для Windows 10, благодаря которой можно избавиться от стресса, ускорить процесс засыпания или качественно отдохнуть после трудного рабочего дня.

Приложение предлагает пользователю набор природных звуков для ПК, как например шум дождя, морского прибоя, ветра, леса, городского кафе, пение птиц, цикад и пр. Присутствует возможность миксовать до 3 звуков, настраивать по отдельности их громкость, а также сохранять понравившиеся комбинации.

Кроме этого в программе присутствует интуитивно понятный таймер, который выключит приложение через определённое время (15 мин, 30 мин, 45 мин, 60 мин, 90 мин и 120 мин).

В целом, данное приложение имеет все необходимое, для того, чтобы быстро и легко организовать себе сеанс медитации.

Elpy
Elpy
Elpy
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

Аура Леса - дневного и ночного 2.8.7k.204

Аура Леса - Программа показывает свой значок рядом с системными часами и воспроизводит реальные божественные звуки девственного леса (дневного и ночного)

Мозайкер 0.3

Мозайкер - это программа, с помощью которой Вы из набора фотографий сможете создать настоящую фотомозайку

Крестик 2.0

Крестик - небольшая программа для создания полноценных схем вышивок крестиком из фотографий и картинок на Вашем компьютере

Бисерок 2.0

Бисерок - программа для всех, кто увлекается вязанием из бисера и хочет создавать свои собственные схемы для плетения из любых фотографий и картинок

Генератор лото "5 из 36" 1.1

Генератор лото 5 из 36 - программа разработана для любителей играть в лотерею разновидности выбора 5 чисел из 36 возможных. Алгоритмы для генерации разработаны

Nai 3.3.20.05.20

Система Nai на основе оригинального алгоритма nus представляет собой программы эмуляции искусственного интеллекта. Программа изначально ориентирована на ведение

скачать Adguard

Отзывы о программе Elpy

Admin

Отзывов о программе Elpy 1.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 