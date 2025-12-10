Программы для Windows » Хобби, увлечения » другое » Вышивка Просто 5.1.2.30

Вышивка Просто (Stitch Art Easy) - простая и удобная программа для создания схем по вышиванию крестиком.

Если вы или кто-то из ваших близких любит вышивать крестиком, то вам понравится Stitch Art Easy! Это редактор, который поможет вам создавать схемы вышивки из любых фотографий и изображений всего за несколько простых и быстрых шагов. Вам нужно всего лишь выбрать исходное изображение, указать желаемый размер вышивки, какие нитки и сколько цветов следует использовать и вы получите готовую схему, которую можно использовать в качестве образца для вышивки крестиком. Вы можете ее распечатать, сохранить для последующего использования или импортировать в виде изображения или PDF-файла.

Возможности программы Вышивка Просто:

  • самые качественные алгоритмы обработки изображений;
  • открытие исходного изображения из файла (поддерживаются все основные графические форматы), со сканера, с цифровой фотокамеры или из буффера обмена;
  • корректирование исходного изображения - по контрасту, яркости, цветовой насыщенности и др.;
  • экспорт схемы в графический формат (Bmp, Jpg, Emf), Microsoft Excel, Microsoft Word, Pdf;
  • настраиваемое и масштабируемое отображение схемы вышивки;
  • настраиваемые режим и формат печати схемы вышивки;
  • использование разных наборов ниток, создание своих наборов ниток;
  • инструменты для быстрой настройки созданной схемы вышивки
  • расширенные инструменты для дополнительного редактирования схемы: рисование примитивов, закраска областей, вставка готовых блоков из файлов или буфера обмена, вставка текста разных размеров и шрифтов;
  • и многое другое...
