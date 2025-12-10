Вышивка Просто для Windows
Вышивка Просто (Stitch Art Easy) - простая и удобная программа для создания схем по вышиванию крестиком.
Если вы или кто-то из ваших близких любит вышивать крестиком, то вам понравится Stitch Art Easy! Это редактор, который поможет вам создавать схемы вышивки из любых фотографий и изображений всего за несколько простых и быстрых шагов. Вам нужно всего лишь выбрать исходное изображение, указать желаемый размер вышивки, какие нитки и сколько цветов следует использовать и вы получите готовую схему, которую можно использовать в качестве образца для вышивки крестиком. Вы можете ее распечатать, сохранить для последующего использования или импортировать в виде изображения или PDF-файла.
Возможности программы Вышивка Просто:
- самые качественные алгоритмы обработки изображений;
- открытие исходного изображения из файла (поддерживаются все основные графические форматы), со сканера, с цифровой фотокамеры или из буффера обмена;
- корректирование исходного изображения - по контрасту, яркости, цветовой насыщенности и др.;
- экспорт схемы в графический формат (Bmp, Jpg, Emf), Microsoft Excel, Microsoft Word, Pdf;
- настраиваемое и масштабируемое отображение схемы вышивки;
- настраиваемые режим и формат печати схемы вышивки;
- использование разных наборов ниток, создание своих наборов ниток;
- инструменты для быстрой настройки созданной схемы вышивки
- расширенные инструменты для дополнительного редактирования схемы: рисование примитивов, закраска областей, вставка готовых блоков из файлов или буфера обмена, вставка текста разных размеров и шрифтов;
- и многое другое...
Отзывы о программе Вышивка Просто
Ольга Лымарь про Вышивка Просто 5.0.2.11 [26-09-2025]
Мне программа очень нравится! Но у меня одна проблема не могу найти как распечатать несколько листов в середине схемы. Начинает печать с первого листа. Если кто знает как напишите пожалуйста!!! На эл. почту bonifadze.1926@gmail.com
| | Ответить
Николай Ковальчук про Вышивка Просто 4.0 beta 3 [06-06-2016]
На сайте автора появилась новая версия 5 программы, с обновлениями, исправлениями, и улучшениями.
11 | 7 | Ответить
Кристина про Вышивка Просто 4.0 beta 3 [24-05-2013]
Программа не очень если честно.
Я пользуюсь программой "крестик" - она по-моему намного проще и удобнее чем эта.
Посмотреть ее можно здесь http://программа-крестик.рф
6 | 7 | Ответить
Анатолий про Вышивка Просто 4.0 beta 3 [09-04-2013]
Кто нибуть пробовал вышивать по этой программе Отзовитесь
6 | 8 | Ответить