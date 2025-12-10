Вышивка Просто (Stitch Art Easy) - простая и удобная программа для создания схем по вышиванию крестиком.

Если вы или кто-то из ваших близких любит вышивать крестиком, то вам понравится Stitch Art Easy! Это редактор, который поможет вам создавать схемы вышивки из любых фотографий и изображений всего за несколько простых и быстрых шагов. Вам нужно всего лишь выбрать исходное изображение, указать желаемый размер вышивки, какие нитки и сколько цветов следует использовать и вы получите готовую схему, которую можно использовать в качестве образца для вышивки крестиком. Вы можете ее распечатать, сохранить для последующего использования или импортировать в виде изображения или PDF-файла.

Возможности программы Вышивка Просто: