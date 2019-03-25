AlcCalculator для Windows

AlcCalculator 1.0.0.1

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Описание AlcCalculator 1.0.0.1Описание   Скачать AlcCalculator 1.0.0.1СКАЧАТЬ (947 Кб) Скриншоты AlcCalculator 1.0.0.1Скриншоты (1)   Статистика AlcCalculator 1.0.0.1Статистика   Отзывы о AlcCalculator 1.0.0.1Отзывы (0)  
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AlcCalculator - бесплатная программа расчета разбавления спирта водой. Позволяет определить количество воды, которое нужно добавить для получения напитка заданной крепости.

Или наоборот, - например есть емкость объемом 375 мл. Программа поможет рассчитать сколько нужно спирта и воды для получения водки 40° в объеме 375мл. С помощью данной программы можно например подсчитать сколько получится водки из имеющегося объема спирта.

AlcCalculator
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКулинария, напитки
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