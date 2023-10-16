Кулинарные рецепты для Windows

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Оценка: 3.80/5 голосов - 44
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 1000 руб.
Ограничение:30 дней
Версия:2.682 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Кулинария, напитки
Загрузок (сегодня/всего):2 / 41 573 | Статистика
Размер:10,71 Мб
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Кулинарные рецепты - программа предназначена для ведения базы данных кулинарных рецептов, учета продуктов, составления и калькуляции блюд, расчета цен и других целей. Программа содержит более 12000 рецептов и описания приготовления блюд из любых продуктов.

Вы можете автоматизировать процесс составления калькуляционных карт, меню, блюд и движения продуктов на складе. По всем полям таблиц можно удобно сортировать (включая множественную сортировку по нескольким полям, удерживая Shift), фильтровать, группировать и искать записи. Помимо уже имеющихся таблиц можно создавать собственные "под ключ". Имеется возможность создавать новые поля не только с хранимой, но и вычисляемой по формулам типа SELECT информацией, а также создавать поля типа "картинка". Программа позволяет строить дерево данных по заданным полям, считать итоги по заданным формулам, задавать правила цветовыделения строк, определять ниспадающие списки и значения в них, определять подчиненные таблицы с типом связи "один-ко-многим" или "многие-ко-многим". Любую таблицу можно распечатать, экспортировать в MS Excel, MS Word или текстовый формат CSV. Имеется импорт из других источников данных. И многие другие удобства.

Что нового в Кулинарные рецепты 2.682?
  • Доработки конфиденциальных полей
  • Доработки по экспорту в XML в кодировке UTF-8 по шаблону и с метками REPEAT
  • Доработки по импорту в две таблицы (главная и связанная) с галочкой Добавлять в справочники
  • Доработки внутренних команд - EnableToolbarButtons, DisableToolbarButtons
  • Доработки по импорту
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Отзывы о программе Кулинарные рецепты

Gerz про Кулинарные рецепты 2.211 [15-09-2015]

В наше время совершенно бесполезна по причине большого количества сайтов на кулинарную тематику.Вышел в интернет-нашел рецепт.Всё.
4 | 6 | Ответить

Телята про Кулинарные рецепты 2.31 [05-10-2013]

Изумительно вкусный домашний деревенский сыр, много витаминов, всегда свежий и очень полезный. Спасибо за программу.
8 | 4 | Ответить

Nemo про Кулинарные рецепты 2.24 [12-11-2012]

Программа при калькуляции, учитывает инфляцию и рост цен? Похоже, что нет.
5 | 4 | Ответить

Теплица про Кулинарные рецепты 2.20 [05-07-2012]

Хорошая,полезная программа огородникам, садоводам,пчеловодам,фермерам и рыбоводческим хозяйствам.
7 | 4 | Ответить

Сергей про Кулинарные рецепты 1.34 [24-01-2011]

Программа сложна в восприятии.
4 | 6 | Ответить

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