Кулинарные рецепты - программа предназначена для ведения базы данных кулинарных рецептов, учета продуктов, составления и калькуляции блюд, расчета цен и других целей. Программа содержит более 12000 рецептов и описания приготовления блюд из любых продуктов.

Вы можете автоматизировать процесс составления калькуляционных карт, меню, блюд и движения продуктов на складе. По всем полям таблиц можно удобно сортировать (включая множественную сортировку по нескольким полям, удерживая Shift), фильтровать, группировать и искать записи. Помимо уже имеющихся таблиц можно создавать собственные "под ключ". Имеется возможность создавать новые поля не только с хранимой, но и вычисляемой по формулам типа SELECT информацией, а также создавать поля типа "картинка". Программа позволяет строить дерево данных по заданным полям, считать итоги по заданным формулам, задавать правила цветовыделения строк, определять ниспадающие списки и значения в них, определять подчиненные таблицы с типом связи "один-ко-многим" или "многие-ко-многим". Любую таблицу можно распечатать, экспортировать в MS Excel, MS Word или текстовый формат CSV. Имеется импорт из других источников данных. И многие другие удобства.