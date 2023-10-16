Кулинарные рецепты для Windows
|Оценка:
|3.80/5 голосов - 44
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 1000 руб.
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|2.682 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Иван Абрамов
|Категория:
|Кулинария, напитки
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 41 573 | Статистика
|Размер:
|10,71 Мб
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Кулинарные рецепты - программа предназначена для ведения базы данных кулинарных рецептов, учета продуктов, составления и калькуляции блюд, расчета цен и других целей. Программа содержит более 12000 рецептов и описания приготовления блюд из любых продуктов.
Вы можете автоматизировать процесс составления калькуляционных карт, меню, блюд и движения продуктов на складе. По всем полям таблиц можно удобно сортировать (включая множественную сортировку по нескольким полям, удерживая Shift), фильтровать, группировать и искать записи. Помимо уже имеющихся таблиц можно создавать собственные "под ключ". Имеется возможность создавать новые поля не только с хранимой, но и вычисляемой по формулам типа SELECT информацией, а также создавать поля типа "картинка". Программа позволяет строить дерево данных по заданным полям, считать итоги по заданным формулам, задавать правила цветовыделения строк, определять ниспадающие списки и значения в них, определять подчиненные таблицы с типом связи "один-ко-многим" или "многие-ко-многим". Любую таблицу можно распечатать, экспортировать в MS Excel, MS Word или текстовый формат CSV. Имеется импорт из других источников данных. И многие другие удобства.
- Доработки конфиденциальных полей
- Доработки по экспорту в XML в кодировке UTF-8 по шаблону и с метками REPEAT
- Доработки по импорту в две таблицы (главная и связанная) с галочкой Добавлять в справочники
- Доработки внутренних команд - EnableToolbarButtons, DisableToolbarButtons
- Доработки по импорту
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Отзывы о программе Кулинарные рецепты
Gerz про Кулинарные рецепты 2.211 [15-09-2015]
В наше время совершенно бесполезна по причине большого количества сайтов на кулинарную тематику.Вышел в интернет-нашел рецепт.Всё.
4 | 6 | Ответить
Телята про Кулинарные рецепты 2.31 [05-10-2013]
Изумительно вкусный домашний деревенский сыр, много витаминов, всегда свежий и очень полезный. Спасибо за программу.
8 | 4 | Ответить
Nemo про Кулинарные рецепты 2.24 [12-11-2012]
Программа при калькуляции, учитывает инфляцию и рост цен? Похоже, что нет.
5 | 4 | Ответить
Теплица про Кулинарные рецепты 2.20 [05-07-2012]
Хорошая,полезная программа огородникам, садоводам,пчеловодам,фермерам и рыбоводческим хозяйствам.
7 | 4 | Ответить