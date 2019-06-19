Скользящие блоки - простая, но в то же время увлекательная игра, целью которой является задача пройти как можно дальше и заработать при этом как можно больше очков.

Игра разбита на уровни. В начале каждого уровня игровое поле "заселяется" цветными блоками. Количество первоначальных блоков зависит от номера уровня, чем выше уровень, тем больше блоков. По сторонам игрового поля находятся хранилища цветных блоков. Также имеется блок, ожидающий своей очереди быть помещённым в одно из хранилищ.

Игровое поле представлено в виде сетки. Блоки, вынутые из хранилищ, автоматически перемещаются по линии сетки, пока не встретят препятствие на своём пути, либо пока не достигнут противоположного хранилища блоков.

Перемещение блока происходит в сторону, противоположную размещению хранилища блоков, из которого он вынут. Как только блок покидает своё хранилище, очередь блоков в линии, которой принадлежал искомый блок, продвигается на его место, а в конец очереди помещается новый блок. Блок не может быть вынут из хранилища, если на его пути нет ни одного препятствия. Блок, залетевший в хранилище блоков со стороны игрового поля, продвигает очередь блоков, расположенных по линии его движения, назад, то есть, этот блок становится первым в очереди на выход на игровое поле.

Блоки одного цвета, находящиеся на игровом поле и соприкасающиеся гранями, образуют цепочку. Если количество блоков в цепочке больше или равно 3, то она удаляется с поля. При этом игроку засчитывается количество очков кратное длине цепочки и количеству игровых цветов.

Уровень считается пройденным, когда на игровом поле не останется ни одного блока. По окончании уровня игроку может быть записан бонус за прохождение. Игра заканчивается, когда игрок не может отправить ни одного блока из хранилищ на игровое поле. Сложность игры градируется по количеству цветов, в которые могут быть окрашены блоки. Уровень сложности можно задавать в игровом меню. При этом текущая игра пропадает, а новая игра будет запущена с первого уровня, и все очки игрока обнулятся.