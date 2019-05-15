Три в ряд для Windows

Три в ряд 2.3

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Три в ряд - двигайте шарики на поле, составляя ряд из трёх и более одинаковых цветов. Одноцветные ряды удалятся, увеличив ваш счёт. Количество цветов изменит сложность игры. Внизу экрана показано оставшееся (на данный момент) количество ходов.

Нажатие F2 начнет игру заново, не меняя счёт, а F1 покажет ход, если кажется, что ходов нет. В настройках можно изменить скорость игры и задействовать активные шарики, удаляя которые дополнительно удалятся соседние шарики.

Три в ряд
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)21 / 31
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТетрисы, шарики
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