Справочник МКБ-10 3.1
Справочник МКБ-10 - портативный (не требующий установки) справочник с описанием всех известных заболеваний, основанный на их международной классификации
ТЕСТЫ 5.2
ТЕСТЫ - комплекс из 112 психологических тестов и методик
Настрои Сытина 2.0
Самый подробный сборник настроев Г.Н.Сытина, содержит свыше 230 мужских и женских настроев объемом более 2250 стандартных машинописных страниц! Настрои предназначены
Справочник лекарственных средств 2018.0.0.1
Справочник лекарственных средств содержит информацию по более, чем девяти тысячам лекарственных средств включая синонимы названий. С помощью этой программы Вы без
АРМ амбулаторный прием 1.1.35
АРМ амбулаторный прием - программа предназначенная для врачей поликлиники и медицинского персонала
Диагностика по Фоллю 1.5
Диагностика по Фоллю - компьютерная система экспресс-диагностики по методу доктора Р. Фолля. Служит для комплексной диагностики организма человека по акупунктурным