АИС СМЭ для Windows

АИС СМЭ 1.2

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Описание АИС СМЭ 1.2Описание   Скачать АИС СМЭ 1.2СКАЧАТЬ (11,16 Мб) Скриншоты АИС СМЭ 1.2Скриншоты (5)   Статистика АИС СМЭ 1.2Статистика   Отзывы о АИС СМЭ 1.2Отзывы (0)  
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АИС СМЭ - Автоматизированная информационная система судебно-медицинской экспертизы трупов предназначена для автоматизации учета судебно-медицинских экспертиз и заполнения форм статистической отчетности.

Основные возможности:

  • Регистрация статистических карт судебно-медицинских экспертиз.
  • Заполнение форм статистической отчетности (форма 3200, 3500).
  • Формирование отчета по проведенным вскрытиям для расчета нагрузки сотрудников.
  • Печать отчетов: статистической карты судебно-медицинской экспертизы, направлений на гистологическое, химическое и биологическое исследование, бирок для маркировки образцов.
  • Присоединение к статистической карте произвольных файлов.
  • Фильтрация записей по различным параметрам.
АИС СМЭ
АИС СМЭ
АИС СМЭ
АИС СМЭ
Статус программы Демо версия
Ограничение в работе программыОтсутствует часть отчетов
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыМедицина
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Отзывы о программе АИС СМЭ

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