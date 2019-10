ТОП-сегодня раздела "Стрелялки" Counter-Strike 1.6 Full Counter-Strike - самый популярный MOD для Half-Life, а также самая популярная на сегодняшний день multiplayer-игра. Couter-Strike представляет из себя противостояние Call of Duty 4: Modern Warfare Call of Duty 4: Modern Warfare - один из самых ожидаемых шутеров 2007 года. Новая версия игры отходит от темы Второй мировой войны. В этот раз сюжет проведет игроков Counter-Strike 2D 0.1.1.9 Counter-Strike 2D - очень приличный 2D римейк величайшего шутера всех времен Counter Strike. Единственное отличие - трехмерное окружение заменено взглядом с Call of Duty 2 Call of Duty 2 - Продолжение одной из самых популярных игр, посвященных Второй мировой войне Последний Космогерой 1.1 Последний Космогерой - Твоя задача выжить в неравном бою или забрать с собой как можно больше врагов Vivisector: Beast Within Vivisector: Beast Within - Это мощная смесь леденящего хоррора и ураганного 3D-action'а, подчиненная жестким законам стремительно развивающегося сюжета.