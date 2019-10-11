PUBG Lite - бесплатная облегченная версия мегапопулярного шутера в жанре Battle Royale ("Королевская битва"), благодаря которой владельцы бюджетных ноутбуков и недорогих ПК, смогут побороться за выживание с другими 100 игроками. Ищите оружие, транспортные средства и ящики снабжения - перехитрите своих противников и проявите смекалку, чтобы стать последним выжившим.

Также имеется режим для восьми игроков, в котором две команды по четыре игрока стараются первыми сделать 40 убийств.

Игра обладает очень скромными по современным меркам системными требованиями, благодаря чему, её можно вполне комфортно запускать и на системах, обладающих встроенными GPU. PUBG Lite доступна только через специальный лаунчер.

Примечание! Для работы приложение необходимо наличие установленного Microsoft Visual C++, .NET Framework 4.5.2 и DirectX 11.