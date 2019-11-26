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Active@ ISO Manager для Windows

Active@ ISO Manager 7.0

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Описание Active@ ISO Manager 7.0Описание   Скачать Active@ ISO Manager 7.0СКАЧАТЬ (12,62 Мб) Скриншоты Active@ ISO Manager 7.0Скриншоты (3)   Статистика Active@ ISO Manager 7.0Статистика   Отзывы о Active@ ISO Manager 7.0Отзывы (0)  
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Active@ ISO Manager - легкая в использовании программа для создания, редактирования и прожига на CD/DVD-дисках ISO образов, совместимых с ISO 9660/ Joliet стандартами. Присутствует возможность создать ISO образ любого CD/DVD или из набора имеющихся файлов и папок.

Поддерживаются параметры командной строки для автоматизации процесса авторизации / записи ISO. Кроме того, программа позволяет извлекать файлы из образов ISO, редактировать содержимое образов, а затем повторно собирать образы ISO.

Чтобы упростить и автоматизировать процесс создания ISO-образа - все введенные вами параметры сохраняются в виде пользовательских настроек. При следующем запуске программного обеспечения в диалоговом окне появятся ранее использованные настройки.

Основные возможности:

  • Создание образа ISO с любого CD- или DVD-диска.
  • Создание файл образа ISO из набора файлов и папок.
  • Возможность извлечь файлы из ISO-образа (открыть файл ISO).
  • Редактирование файла образа ISO.
  • Запись файла образа ISO на CD-R, DVD-R, DVD + R, CD-RW, DVD-RW, DVD + RW, DVD-RW DL (двухслойные), HD DVD и Blu-Ray диски.
Active@ ISO Manager
Active@ ISO Manager
Active@ ISO Manager
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗапись - Autorun
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Отзывы о программе Active@ ISO Manager

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