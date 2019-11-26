Active@ ISO Manager - легкая в использовании программа для создания, редактирования и прожига на CD/DVD-дисках ISO образов, совместимых с ISO 9660/ Joliet стандартами. Присутствует возможность создать ISO образ любого CD/DVD или из набора имеющихся файлов и папок.

Поддерживаются параметры командной строки для автоматизации процесса авторизации / записи ISO. Кроме того, программа позволяет извлекать файлы из образов ISO, редактировать содержимое образов, а затем повторно собирать образы ISO.

Чтобы упростить и автоматизировать процесс создания ISO-образа - все введенные вами параметры сохраняются в виде пользовательских настроек. При следующем запуске программного обеспечения в диалоговом окне появятся ранее использованные настройки.

Основные возможности: